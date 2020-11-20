Бродский напомнил Зеленскому слова про локдаун при 15 тысячах больных COVID-19

Глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский напомнил президенту Владимиру Зеленскому его заявление ввести локдаун при 15 тысячах новых зараженных коронавирусом (COVID-19) в сутки.

Об этом он написал в Facebook, призвав власти ввести тотальный карантин.

"Нужно (ввести – Ред.) трехнедельный локдаун и срочно", – добавил он.

Также об обещании Зеленского ввести локдаун в Facebook написал председатель правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства "Главком" Виктор Шлинчак.

"Месяц назад (21 октября) еще здоровый Зеленский говорил, что локдаун в Украине могут ввести при 15 тысячах выявленных больных в день. Сегодня (20 ноября – Ред.) – почти 15 тысяч. И что? И кто?" – отметил он.

Отметим, что в Украине на утро пятницы, 20 ноября, подтверждено 598 085 случаев коронавируса. Из них рекордные 14 575 были обнаружены за предыдущие сутки.

Добавим, что ранее глава государства Владимир Зеленский сказал, что локдаун в Украине возможен при 15 тысячах случаев COVID-19 в сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский заявил о заражении коронавирусом 9 ноября. Сейчас глава государства находится на лечении в "Феофании". Позже Зеленский рассказал о своем самочувствии.