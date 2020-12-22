Британский "мутант" COVID-19 может быть опасным для детей – ученые

Новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Британии, может быть опасным для детей, поскольку они более восприимчивы к заражению ним.

Об этом заявили ученые из правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторных вирусов (NERVTAG) в комментарии Reuters.

"Есть намек на то, что он более склонен к заражению детей. Мы не установили какой-либо причинно-следственной связи по этому поводу, но мы можем увидеть это в данных. Нам нужно будет собрать больше данных, чтобы увидеть, как он будет себя вести в будущем", – сказал профессор Нил Фергюсон.

Венди Барклай, еще один профессор и специалист по вирусологии, сказала, что среди мутаций в новом штамме есть изменения в способе его проникновения в человеческие клетки. Это может означать, что "дети, возможно, так же восприимчивы к этому вирусу, как и взрослые".

"Таким образом, учитывая характер их смешения, можно ожидать, что будет больше инфицированных детей", – сказала Барклай.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вБритании заявили о новом типе коронавируса Sars-Cov-2, который может быть на 70% более заразным. "Мутант" B.1.1.7 способен поставить разработку вакцины против COVID-19 под угрозу.