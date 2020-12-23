Британские климатологи рассказали, каким будет 2021 год

Наступающий 2021 год будет прохладнее, чем предыдущие, однако все равно останется в шестерке самых теплых на Земле за всю историю наблюдений.

Об этом заявили ученые Метеорологического бюро Великобритании, пишет BBC News. Наибольшее влияние на это окажут парниковые газы, уточнили они.

По мнению исследователей, температура воздуха на Земле, вероятнее всего, будет примерно на 1°С теплее, чем в доиндустриальную эпоху. Это явление наблюдается на нашей планете седьмой год подряд.

В целом, по прогнозу бюро, температура Земли в 2021 году, вероятно, будет на 0,91–1,15°C выше, чем в период с 1850 по 1900 годы, и в среднем составит ​​1,03°C.

Будущий год будет чуть холоднее, чем прежние, из-за погодного явления Ла-Нинья в тропической части Тихого океана. Оно возникает, когда сильные ветры уносят теплые поверхностные воды океана из Южной Америки в сторону Филиппин, а вместо них на поверхность выходят более холодные глубинные воды.

Соответственно, температура поверхности моря снизится на 1–2°C и, вероятно, не даст 2021 году установить температурный рекорд.

По мнению исследователей, воздействие на климат Земли естественного похолодания, такого как Ла-Нинья, является важным, однако в значительной степени оно подавляется принудительным потеплением, вызванным парниковыми газами в атмосфере.

Пока самым теплым за всю историю наблюдений с 1850 года остается 2016-й, уточнили британские ученые.

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