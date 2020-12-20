По приглашению наших коллег из Казахстана бригада Института Сердца оперирует в г. Тараз.

Нужно отметить, что медицина в Казахстане за последние 10 лет поднялась до европейского уровня – во многом благодаря энтузиазму врачей и серьезной поддержке правительства. Во всех областях появились кардиохирургические центры, где выполняются очень сложные операции. Это все финансирует государство и полностью бесплатно для пациентов.

Мы очень рады поделиться своим опытом в с нашими коллегами, которые впечатлили нас своим традиционным казахским гостеприимством. Восстанавливаем дружеские отношения с Республикой Казахстан.

На сегодня прооперировали 5 детей, и завтра планируем еще 2 операции.

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