"Брехня, классный сезон!" В Крыму ужаснулись пустотой курорта и вспомнили Украину

В аннексированном Крыму пожаловались на отсутствие отдыхающий на пляжах Судака в сравнении с временами, когда полуостров был под контролем Украины.

"Судак ужасает пустотой тех, кто помнит украинские сезоны. И Судак — один из самых заполненных на сегодня туловищами курорт в Крыму", — написала в Twitter RoksolanaToday&25%.

В прикрепленных скринах люди жалуются, что, как для этого времени года, народа совсем нет. А в комментариях к посту пользователи подтверждают сказанное.

Крым пустует zn.ua

Судак ужасает пустотой тех,кто помнит украинские сезоны

И Судак один из самых заполненных на сегодня туловищами курорт в Крыму pic.twitter.com/WycD93bjcU — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 29, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму местные жители взбунтовались против оккупантов из-за поборов.

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