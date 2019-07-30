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"Брехня, классный сезон!" В Крыму ужаснулись пустотой курорта и вспомнили Украину

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В аннексированном Крыму пожаловались на отсутствие отдыхающий на пляжах Судака в сравнении с временами, когда полуостров был под контролем Украины.

"Судак ужасает пустотой тех, кто помнит украинские сезоны. И Судак — один из самых заполненных на сегодня туловищами курорт в Крыму", — написала в Twitter RoksolanaToday&25%.

В прикрепленных скринах люди жалуются, что, как для этого времени года, народа совсем нет. А в комментариях к посту пользователи подтверждают сказанное.

Крым пустует

Крым пустует

zn.ua

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"Брехня, классный сезон!" В Крыму ужаснулись пустотой курорта и вспомнили Украину

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму местные жители взбунтовались против оккупантов из-за поборов.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Эти бессмысленные вбросы начинают вызывать жалость. Где креатив?
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Скучно, девочки из 72 ЦІПсО. Пятый год одно и то же.
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3
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
"По информации Министерства курортов и туризма Крыма, за 6 месяцев этого года рост турпортока по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 11%. С начала года на полуострове отдохнуло 2 млн 209,6 тысяч туристов. Доля автотуристов, проехавших по Крымскому мосту, составляет 57% от общего числа, это много. С начала 2019 года по мосту в Крым приехало около 760 тыс автотранспортных средств, в том числе около 12,6 тыс. автобусов. В пяти туристских регионах Крыма общая загрузка работающих средств размещения превышает средний уровень по Крыму. В Бахчисарайском районе она составляет на 1 июля 90%, в Евпатории - 84%, Саках - 83%, Алуште - 82%, Ленинском районе — 75%." :-))))))
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