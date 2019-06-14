Братья? Каждый третий украинец не увидел угрозы от Путина и России

Больше половины украинцев считают российскую угрозу реальной, но треть полагает, что скорее она слишком преувеличена.

Об этом говорят данные совместного опроса центра "Социс" и Комитета избирателей Украины.

У респондентов спрашивали: "К какому из этих утверждений вы склоняетесь больше?" и предложено три варианта ответа. Так, согласно опросу 55,9% опрошенных выбрали вариант "Угроза от Путина и России для независимости и территориальной целостности Украины продолжает быть реальной".

31,9% украинцев ответили, что "Угроза от Путина и России для независимости и территориальной целостности Украины скорее слишком преувеличена".

12,3% респондентов отказались от ответа или не знали, что выбрать.

Опрос проводился с 29 мая по 6 июня 2019 методом интервью "face-toface" по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 4000 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность исследования не превышает +/- 1,6%.

Результаты опроса

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин заявил, что восстановит отношения с Украиной, несмотря на "состояние отношений с украинскими элитами".

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