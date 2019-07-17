Как россияне относятся к украинцам? Опрос показал неожиданный результат

Большинство опрошенных социологами россиян (68%) хорошо относятся к Украине, негативно – только пятая часть (21%).

Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В результате опроса оказалось, что каждый второй респондент-россиянин был в Украине (56%) по той или иной причине.

Каждый пятый ответил, что навещал родственников или знакомых (21%), столько же человек ездили в качестве туристов. Еще 6% были в Украине с деловыми целями.

Прапора Украины и России

Пятью чувствами, которые испытывают россияне к гражданам Украины, оказались разочарование (20%), симпатия (20%), безразличие (19%), уважение (17%), а также жалость или сочувствие (16%).

Почти каждый второй респондент придерживается мнения, что сейчас между русскими и украинцами больше того, что разъединяет (48%), но при этом 36% опрошенных считают, что сейчас больше того, что объединяет.

Также для 30% опрошенных россиян Украина — это братская страна, для 28% — просто сосед (28%). И лишь 12% респондентов воспринимают ее как источник угрозы.

Как сообщал OBOZREVATEL, историк и дипломат Александр Левченко рассказал, что объединяет и разнит украинцев и россиян.

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