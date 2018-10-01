''Братан, ты был настоящим'': украинцев растрогала история дружбы бойца АТО и кота

Ветеран АТО, боец 93 бригады Вооруженных сил Украины Максим Мирошниченко поделился трогательной историей о своем четырелапом друге, коте Корбане, который прошел с ним всю войну, но бесследно пропал на мирной территории.

Мужчина рассказал о том, как маленький котенок стал незаменимым звеном в боевом братстве и о том, каким коротким, но ярким был жизненный путь его любимца. Своими воспоминаниями он поделился в статье для "Цензор. НЕТ".

"Ровно три года назад этот маленький котенок, истребив всех мышей в нашем пофигаченном миной бунгало, решил еще и ходить за мной на блокпосты в Красногоровке под Донецком. Нес службу, как и все пацаны — не жаловался. С ним было веселее. С ним можно было не бояться за запасы пищи, — кот уничтожал мышей, как ДШК косит в открытой степи взвод врага. И рос он на своей дичи, как сумасшедший. Из-за писка его жертв первые недели было тяжело спать, но уже через полмесяца в наше бунгало заглядывали разве что какие-то убогие самоубийцы. Хотя до появления кота эти существа ночью смело бегали по мне", — пишет боец.

Кот Корбан "Цензор.НЕТ"

Также воин вспомнил о первых детских страхах котенка Корбана. По его словам, сначала пушистый побратим очень боялся крыс, но со временем понял, что должен помогать солдатам, которые лишались провизии из-за грызунов, и начал истреблять целые их полчища в окопах под Песками.

"Никогда не забуду, как однажды ночью со стороны ДАПа пылало поле и из-за него враг обстреливал нас. Я стоял и удивленно любовался тем заревом на 3/4 своего экрана, которое упиралось в тяжелое, зимнее небо, а на высоте вытянутой руки оголтелые рои вражеских пуль рвали беспомощные деревья. Ребята на посту спокойно вели наблюдение, а мой кот, несмотря на эту войнушку, тупо вглядывался в темень окопа. Он готовился к прыжку, и от этого его мог бы отвлечь разве что взрыв мины рядом", — рассказывает Мирошниченко о маленьком охотнике.

Также ветеран вспомнил о том, как однажды едва сам не убил своего друга, приняв его движения в тепловизоре за приближение врага. Воин рассказывает, что Корбан любил так шутить над многими бойцами, внезапно появляясь в темноте из кустов и выпрыгивая им на спину. Однако после этого котенка ожидали воспитательные беседы, поскольку все переживали за его безопасность. Еще одна часть трогательных воспоминаний Мирошниченко связана с тем, как кот по ночам приходил к нему спать и садился на грудь.

Кот Корбан "Цензор.НЕТ"

"Я еще в Красногоровке знал, что не брошу такого чувака. Терпел его многочасовые и даже многодневные вои в длинных дорогах. Красногоровка — вторая линия — Пески — Черкасское... Сколько бы не переезжали, я волновался, чтобы в день отъезда он был рядом. День отъезда в армии — это же всегда ожидаемая неожиданность. И это хорошо, что кот, например, в это время не решает свои дела где-то в нескольких километрах", — пишет ветеран.

Спустя некоторое время лучшим друзьям все же пришлось пережить разлуку, поскольку солдат попал в госпиталь, а за котом Корбаном в это время присматривали неравнодушные люди и ветлечебница. Но любимец Мирошниченко все же дождался его выписки и обрел настоящий дом, где его окружили любовью и заботой родители бойца.

Кот Корбан "Цензор.НЕТ"

"Надеюсь, ты заценил, что ты жил, как мечта почти каждого ветерана какой-то эпической войнухи — всегда выбирал между рыбой и мясом, борщом и молоком. И пусть не обошлось без кошачьего ПТРС. В тыловом селе оказалось море котов (в Песках аж до Донецка их может было с два десятка), все самки и территории поделены, и всем плевать на какие-то твои заслуги перед Родиной. Сначала выгребал пинков хорошо — днями не выходил на улицу и лишний раз не маячил в окне. Мир снова оказался суровее, чем какие-то ожидания и желания отдохнуть в тылу. Впрочем, ты отъелся и через пару месяцев сам гонял всех обидчиков и бродяг. Приходил рваный, уставший. Однако не жаловался. Засунул морду в миску — нажрался, отлежался и снова на улицу", — с иронией пишет воин.

Однако, несмотря на беззаботную жизнь, случилось несчастье — в один из дней Корбан бесследно пропал. как рассказывает ветеран, он полгода ждал, что родители позвонят ему и скажут о том, что его друг вернулся домой. Но этого, к сожалению не произошло. Военный уверен, что любимца больше нет в живых, поскольку всегда, где бы и как долго он не гулял, все равно всегда возвращался туда, где его любят и кормят. Что касается версии кражи, то ее боец также исключил, поскольку кот всегда избегал незнакомых людей.

Кот Корбан "Цензор.НЕТ"

Кот Корбан "Цензор.НЕТ"

"Я не знаю, что лишило его жизни — какое-то авто или яд в руках человека, или в пойманной им мыши. Но я точно знаю, что это — не дело кошачьих лап. Этот парень был не по зубам своим сородичам. Братан, спасибо тебе за яркие страницы жизни. Не знаю, какой там кошачий рай будет лучше, чем рыбно-мясная жизнь у моих родителей, где с тебя чуть не пылинки сдували... Но если ты в аду, то точно знаю, что там ты даешь огня и коточерти просто вынуждены с тобой дружить. Спасибо, братан. Ты был настоящим. Три выстрела в небо", — трогательно завершил свое обращение к пушистому другу солдат.

Кот Корбан "Цензор.НЕТ"

Кот Корбан "Цензор.НЕТ"

Читатели проникновенных строк о дружбе бойца и кота также не остались равнодушными к этой истории и оставили под ней множество искренних комментариев.

"Такие слова можно было написать только о настоящем друге", "И такие герои бывают. Земля пухом такому герою, а может еще вернется, это же кот, который гуляет, где хочет", "Эти строки очень много говорят и о котике, и о нашем солдате. Честь и хвала вам обоим", "Теплая живая история о коте и об украинском солдате с душой и сердцем", — пишут люди.

"Он еще вернется, только не надо терять надежду. А солдату пожелаю здоровья и счастья. Побольше бы таких людей, и войны бы не было", "Одно утешает: у котов девять жизней, и Корбан заслужил прожить хотя бы одну из них без войны!", "Корбан был на войне людей, и вел там свою войну, помогая людям. Так что жизнь прожил геройскую, прошел путь воина. И память о себе людям оставил", — продолжают они выражать свое восхищение преданной дружбой человека и кота.

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