Брак не по любви и "разборки" в парткоме: как жили семьи в СССР

Во времена СССР семья считалась настоящим союзом и ячейкой общества, которую уважали.

Получение такого статуса давало определенные гарантии, ради которых некоторые и вступали в брак. Но при этом у него были и свои недостатки, пишет SmNews.

В частности, семейная жизнь в Советском Союзе отличалась от современной: женилась пара часто не по любви, но отсутствие детей в семье не приветствовалось, к тому же оба из супругов должны были работать.

В СССР в брак часто вступали не по любви yaroslavl-room.ru

Дети – обязательная часть семьи

Известно, что в СССР отказ от рождения детей осуждался. Если пара была расписана, но не имела малышей, она вынуждена была платить налог государству – 6% от зарплаты.

Однако тем, кто по причине здоровья не мог родить ребенка, Союз предлагал усыновление.

В СССР отказ от рождения детей осуждался deti.mail.ru

Настоящее равноправие

Если женщина не работала, то она считалась обузой не только для семьи, но и общества в целом. Поэтому представители слабого и сильного пола трудились наравне, и могли занимать одинаковые должности: все зависело от желания и способностей.

Если женщина не работала, то считалась обузой для семьи и общества yaroslavl-room.ru

Брак не по любви

Женатые люди получали больше преимуществ нежели свободные. После заключения брака государство давало новоиспеченным супругам квартиру, а затем можно было приобрести и машину. Если семейные работники хорошо трудились на благо государства, то повышение не должно было заставить долго ждать.

Семейные проблемы в СССР решали всем рабочим колективом sverni.ru

Коллектив помогал решить семейные проблемы

Известно, что трудности отдельной семьи в СССР считались общими. Так, если один из супругов обижал другого, то последний "жаловался" в партком. Решением проблемы становилось то, что особо ответственные граждане просто шли беседовать с обидчиком.

Семейная жизнь в СССР отличалась от современной deti.mail.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, во многих отношениях жить в СССР было довольно тяжело. Причем касалось это практических всех сфер жизни, и автомобильная не была исключением.

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