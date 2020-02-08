Брагар обманул пенсионерку с собакой: скандал получил продолжение

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Евгений Брагар, который ранее посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги, обманул ее, не приехав на встречу в село Аджамка, где живет старушка.

Об этом сообщил информационный портал "Гречка", отметив, что все село ждало в гости нардепа, чтобы тот посмотрел, как живут в деревне.

В материале сказано, что община села собралась в сельском доме культуры в Аджамке, чтобы встретиться с нардепом. Однако он не только не приехал, но и на звонки сельской головы не отвечал.

Брагар не приехал на встречу в Аджамку Гречка

Зато на встречу к селянам приехал депутат горсовета Кропивницкого Олег Краснокутский и общественный активист, американец Давид Пластер известный как "президент Борщаговки".

Сельская председатель Татьяна Зайченко призвала людей найти документы, которые докажут, что газопровод они разводили к своим домам за свой счет. После этого селяне планируют обратиться в парламент, чтобы отменить плату за распределение газа.

Брагар не приехал на встречу в Аджамку Гречка

Брагар не приехал на встречу в Аджамку Гречка

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