Брагар обманул пенсионерку с собакой: скандал получил продолжение

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Евгений Брагар, который ранее посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги, обманул ее, не приехав на встречу в село Аджамка, где живет старушка.
Об этом сообщил информационный портал "Гречка", отметив, что все село ждало в гости нардепа, чтобы тот посмотрел, как живут в деревне.
В материале сказано, что община села собралась в сельском доме культуры в Аджамке, чтобы встретиться с нардепом. Однако он не только не приехал, но и на звонки сельской головы не отвечал.
Брагар не приехал на встречу в Аджамку
Гречка
Зато на встречу к селянам приехал депутат горсовета Кропивницкого Олег Краснокутский и общественный активист, американец Давид Пластер известный как "президент Борщаговки".
Сельская председатель Татьяна Зайченко призвала людей найти документы, которые докажут, что газопровод они разводили к своим домам за свой счет. После этого селяне планируют обратиться в парламент, чтобы отменить плату за распределение газа.
Брагар не приехал на встречу в Аджамку
Гречка
Брагар не приехал на встречу в Аджамку
Гречка
Как сообщал OBOZREVATEL:
Брагар в телеэфире посоветовал пенсионерке, которая звонила в студию, продать собаку, если он элитной породы, для оплаты коммунальных платежей.
Украинцы высмеяли заявление народного депутата и создали массу фотожаб и мемов по "собачьему" скандалу в президентской партии.
СМИ нашли бабушку и ее собаку, которые стали "знаменитыми" после истории.
В итоге Брагару пришлось оправдываться, а его коллегам из фракции "Слуга народа" – извиняться за его выходки.
В "Слуге народа" заявили, что нет оснований для наказания нардепа Евгения Брагара за скандальный "собачий" совет пенсионерке.
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков жестко отреагировал на скандальные высказывания нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара и сделал предупреждение другим парламентариям.
Пенсионерка Любовь Колючая призналась, что ждет в гости нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара, который советовал ей продать собаку и оплатить коммуналку.
Она также показала свою дворнягу Шарика.
Сам Брагар прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг его совета о продаже собаки. Он заявил, что ему нормально живется под пристальным вниманием СМИ.
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