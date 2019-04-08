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"Боже, какая боль!" Фото подросшего сына убитого на Донбассе героя довело сеть до слез

5.9тЧитать материал на украинском

Сеть растрогало фото подросшего сына Героя Украины, убитого террористами "Л/ДНР" на Донбассе, Андрея Кизило Артема.

Трогательный снимок опубликовал на своей странице в Facebook Андрей Рымарук. "Папы нет. Сын есть и держит весь мир в руках", — подписал он фото.

Под снимком появилось множество волнительных комментариев. Люди скорбят по погибшему герою и желают его сыну счастливой судьбы.

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Андрей Кизило служил в 72-й механизированной бригаде. Командиром стал в 21-летнем возрасте. А через два года занял должность заместителя командира 1-го механизированного батальона бригады. Смертельное ранение военный получил во время боя с вражеской диверсионно-разведывательной группой под Авдеевкой.

"Боже, какая боль!" Фото подросшего сына убитого на Донбассе героя довело сеть до слез
"Боже, какая боль!" Фото подросшего сына убитого на Донбассе героя довело сеть до слез

Как сообщал OBOZREVATEL, Кизило провели в последний путь в феврале 2017 года.

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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
В руках он держит не весь мир, листок картона. Херой? Увы. Он был пешка, отдавшая жизнь ради того, чтобы короли могли на войне деньги зарабатывать. Он шел убивать других, а убили его. В итоге, у петюни стало на пару миллионов больше, а у ребенка нет отца. А слюнявые идиоты гундят, что в этом есть слава.
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