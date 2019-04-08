"Боже, какая боль!" Фото подросшего сына убитого на Донбассе героя довело сеть до слез

Сеть растрогало фото подросшего сына Героя Украины, убитого террористами "Л/ДНР" на Донбассе, Андрея Кизило Артема.

Трогательный снимок опубликовал на своей странице в Facebook Андрей Рымарук. "Папы нет. Сын есть и держит весь мир в руках", — подписал он фото.

Под снимком появилось множество волнительных комментариев. Люди скорбят по погибшему герою и желают его сыну счастливой судьбы.

Андрей Кизило служил в 72-й механизированной бригаде. Командиром стал в 21-летнем возрасте. А через два года занял должность заместителя командира 1-го механизированного батальона бригады. Смертельное ранение военный получил во время боя с вражеской диверсионно-разведывательной группой под Авдеевкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кизило провели в последний путь в феврале 2017 года.

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