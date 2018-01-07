"Боятся все": ученый рассказал о массовом "заражении" украинцев

Телевидение продолжает оставаться основным транслятором агрессивности, поскольку переполнено негативными событиями.

Об этом в материале для ZN.UA заявил доктор филологических наук, профессор, Георгий Почепцов.

По его словам, телевидение — это канал эмоционального заражения.

"В свое время перестройка заполнила эмоциями страну и повела ее в другую сторону. Оба майдана были порождением эмоций. В норме эмоции управляемы, но когда массовые эмоции выходят за рамки, в стране происходят кардинальные изменения. Известно правило, что мейнстримные медиа не могут призывать к беспорядкам", — написал Почепцов.

Он убежден, что эмоции притягивают зрителей больше, чем информация. Поэтому зрителей постоянно пытаются запугать.

"Теленовости сегодня переполнены негативными событиями. Это универсальный метод, который не требует индивидуальной калибровки. Боятся одинаково все — мужчины и женщины, старики и дети. Если бы мы были еще более впечатлительными, то каждый просмотр новостей добавлял бы прядь седых волос в каждую голову", - добавил профессор.

Отметим, ранее "Обозреватель" рассказывал о самых безумных фейках России об Украине.