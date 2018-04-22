В Киеве сожгли табор ромов: чем это грозит Украине

Демонтаж и сожжение лагеря ромов, которые в течение длительного времени жили на Лысой горе, свидетельствует о том, что власти Украины до сих пор ничего не делают для искоренения в обществе неприязни к этому меньшинства.

Об этом в своем блоге на "Обозревателе" пишет заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко.

"Цыгане, пожалуй, третий объект по ненависти среди украинцев: после Путина и наших депутатов. И поэтому, акция националистов встретила общественную поддержку - особенно среди тех, кто на бытовом уровне считают, что цыгане - зло. Тем более, что государство ничего не делает", - отметил он.

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По его словам, можно не сомневаться, что властью ничего не делается для их интеграции.

"Ромы обросли легендами, и эти легенды в значительной степени влияют и на власть - то о цыганских проклятия, то об их поголовной способности ввести всех в гипноз, то о мошенничестве, то о влиятельных наркосиндикатах, которые контролируются цыганами", - констатировал эксперт.

При этом он не исключил, что данный факт будет использован против Украины.

"У цыган нет такого мирового лобби, которое бы в международных масштабах осуждало каждое их преследование. Но можно не сомневаться, что каждое преследование национальных меньшинств в Украине будет раздуваться пророссийскими СМИ на Западе. Четко проводить параллели с "фашистами". В том числе и вспомнят о 10 тыс. расстрелянных в киевском Бабьем Яру", - подчеркнул Петренко.

Он считает, что интеграция - это путь, который должны преодолеть обе стороны.

"И если "Украинская сторона" будет и дальше жить мифами относительно всех цыган, то закрытой будет и "ромская сторона". А она, кстати, и сама по себе закрыта, потому что боится спровоцировать негатив по отношению к себе. И чем больше мы не воспринимаем представителей другой культуры - тем больше шансов на возникновение конфликта на межнациональной почве", - подытожил эксперт.

Как сообщал "Обозреватель", ранее киевский центральный железнодорожный вокзал "оккупировали" ромы.