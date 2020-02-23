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23 февраля • обновлено в 21:45
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Боятся коронавируса: на Буковине изолировали семью, вернувшуюся из Китая

2.7т
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Жители села Долиняны в Черновицкой области устроили травлю семье, вернувшейся из КНР из-за вспышки коронавируса.

Галина Думанская с больным ДЦП 4-летним сыном Назаром вернулись после лечения, которое мальчик проходил ежегодно, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Уточняется, что женщину с ребенком проверяли как минимум четыре раза на наличие коронавируса. Когда семья все же вернулась в родное село, односельчане устроили семье травлю, заставив изолироваться.

Галина с детьми сидит в изоляции

Галина с детьми сидит в изоляции

Кадр из видео

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"Люди начали критиковать меня, что мы совершили преступление, потому что мы не прошли обследование в "Борисполе", я не знаю какое", — рассказала Галина.

По ее словам, ущемлять начали даже ее старшую дочь, которая Китай не посещала. В результате семья смогла выходить только на двор, чтобы подышать несколько минут свежим воздухом. Медики взяли у них кровь, приехав в защитных костюмах, что еще больше перепугало местных жителей.

Семью загнобили за поездку в Китай

Семью загнобили за поездку в Китай

Кадр из видео

"Телефон был красный, у меня паника. Директор школы говорит — приходят родители из этого класса, плачут, потому что пустили девочку, в третьем классе девочка. Забирают детей", — рассказала староста Долинян Валентина Дудчак.

По словам заместителя руководителя села Анатолия Мигалатюка, на самом деле жителей взволновало то, что семья не прошла обследование в аэропорту "Борисполь".

Женщина с детьми уже почти две недели не выходит из дома. "Карантин" должен закончиться 24 февраля. Что примечательно, семья больше недели ждет результаты анализов. Тем временем староста не разрешила после завершения срока изоляции выходить на улицу. По ее словам, карантин оглашается на 30-40 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кабмине рассказали, что в Украине пока не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну правильно - 30-40 дней, по новым данным называют 27 дней инкубационный период. В чем проблема? Они должны были сами закрыться дома и три недели быть в самокарантине.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Украина едина.
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