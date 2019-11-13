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13 ноября • обновлено в 12:03
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"Боярышник ньюз выходит на новый уровень": террористы "ДНР" открестились от рупоров Кремля

1.4т
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Террористы на оккупированном Донбассе ограничили журналистам въезд на территорию дислокации подразделений так называемой народной милиции "ДНР". Соответствующий запрет начал действовать с 13 ноября 2019 года.

Отмечается, что отныне всю видеоинформацию будет предоставлять только пресс-служба "НМ". Скриншотом такой новости на пропагандистском ресурсе "Инсайд Донецк" поделился в своем Telegram-канале офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Боярышник ньюз выходит на новый уровень. Интересное сообщение, что-то новое решили замутить. Хотя, какие там журналисты, обычные фейкометные пропагандисты и рупоры Кремля", – отметил он.

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Террористы запретили своим СМИ въезд в подразделения "народной милиции ДНР"

Террористы запретили своим СМИ въезд в подразделения "народной милиции ДНР"

Коллаж

В информации террористов говорится, что их армия становится закрытой для представителей СМИ.

Причиной якобы стал страх за безопасность журналистов. В пресс-службе "народной милиции ДНР" заявили, мол, несколько дней назад представители съемочной группы ВГТРК "попали под обстрел украинской артиллерии".

"Боярышник ньюз выходит на новый уровень": террористы "ДНР" открестились от рупоров Кремля

Скриншот

В то же время сами пропагандистские инсайдеры подчеркнули, что Кремль эту информацию не подтвердил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее один из первых главарей террористической группировки "ДНР", российский политтехнолог Александр Бородай похвастался в российских соцсетях фотоотчетом о своей поездке на Донбасс. В частности, он выложил снимки с позиций 4-й ОМСБр 2-го АК "НМ "ЛНР" возле села Желобок на Луганщине.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе российская пропаганда
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" СМИ
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