Боялась стать мемом: женщине удалось похудеть на 100 кг. Фото

В штате Оклахома (США) жительница похудела на 100 килограммов из-за боязни стать интернет-мемом.

Мать двух детей Меган Маккормак работала менеджером в аптеке и начала набирать вес, поскольку из-за продолжительных рабочих смен у нее был неправильный режим питания, пишет The Sun.

На работе она часто могла целый день голодать, а перед сном наедаться нездоровой пищей – она могла употреблять до 2,5 тысяч калорий перед сном.

Американка Меган Маккормак похудела на 100 килограмм Megan McCormack на Facebook

В результате она поправилась до 176 килограммов при росте 1,8 метра. Женщина боялась, что незнакомые люди начнут фотографировать ее, и она станет посмешищем в интернете.

Маккормак испытывала вину перед своими детьми из-за того, что не могла пойти с ними в парк развлечений: она не поместилась бы в тележку американских горок.

В 2013 году Маккормак летела на самолете, и ей потребовался дополнительный ремень для того, чтобы пристегнуться в кресле. Это стало поворотным моментом, после которого она решила изменить свою жизнь. Она стала заниматься в спортзале, и ей удалось сбросить 57 килограммов, но вскоре половина из них вернулась.

В октябре 2018 года она решилась на операцию по шунтированию желудка и продолжила занятия в спортзале по пять раз в неделю. Кроме того, она изменила диету: стала есть по пять раз в день понемногу и отдавать предпочтение белковой пище. В результате ей удалось похудеть на 101 килограмм.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 47-летняя Пола Дениэр из британского города Уэлс рассказала об успешной борьбе с избыточным весом, она сбросила около 40 килограммов.

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