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Боты по 3 грн: блогер показал, как разгоняют "зраду" в сети

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В сети показали, как осуществляется вербовка ботов для написания комментариев в сети "под заказ".

Известный блогер и волонтер Ярослав Матюшин опубликовал в Facebook скриншот проекта, опубликованного на бирже фриланса.

Согласно объявлению, исполнителю предлагается писать комментарии на политическую тему на различных площадках в сети под заданными материалами якобы от лица "простых граждан Украины, которые устали от беспредела и беззакония в стране".

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При этом заказчик предлагает плату за каждый комментарий – 3 гривны.

В свою очередь комментаторы возмутились продажности исполнителей данных заказов, назвав их "иудами".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ разоблачила пророссийских интернет-троллей.

Персона
Ярослав Матюшин
Место
Украина
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