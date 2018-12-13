''Ботокс захватывает!'' Путина подняли на смех в сети из-за личного признания

Президент России Владимир Путин заявил, что из нынешних развивающихся направлений деятельности его захватывают генетика и искусственный интеллект.

Об этом он сказал в ответ на вопрос во время открытого урока в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" в Ярославе, видео опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

"Если сказать, что меня особенно захватывает из всего, что сегодня происходит, это, конечно, генетика и искусственный интеллект", – сказал Путин.

Он также добавил, что на сегодняшний день биология и информационные технология являются ключевыми направлениями.

Владимир Путин Пресс-служба Кремля

"Я уже говорил о генетике, по-моему, здесь же тоже приводил слова нашего академика Тамма, который сказал, что XXI век будет веком биологии, также как XX век был веком физики. Сегодня совершенно очевидно для всех, что наиболее яркие перспективные открытия делаются на стыке дисциплин", – добавил президент РФ.

Пользователи сети посмеялись над признанием Путина о том, что его захватывает. Некоторые отметили, что российский лидер не умеет пользоваться компьютером.

Владимир Путин Пресс-служба Кремля

"Заявил человек, не умеющий включать компьютер, у**аться можно, генетика", "Гнус даже интернетом не умеет пользоваться", – написали в сети.

"Он уже создал новый тип человекообразных – путиноид, запрограммировал искусственный интеллект под свое благополучие, ему в этом нет равных", "Искусственный интеллект – это что надо для ВВП", "Больше всего его захватывает ботокс. На его рожу противно смотреть. А интелект у него всегда был искусственный", "Интеллекта точно не хватает, как и тебе", "С таким аттестатом-то? Смешно", – прокомментировали под видео.

Путин на вопрос "кем бы он стал сегодня?": Больше всего меня захватывает генетика и искусственный интеллект pic.twitter.com/oqF5mYOluT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 грудня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в архивах нашли удостоверение агента тайной полиции ГДР Штази, которое было выдано на имя президента Российской Федерации Владимира Путина. По словам военного эксперта Александра Мусиенко, эта публикация нанесла ощутимый удар репутации российского президента на Западе.

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