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''Ботокс захватывает!'' Путина подняли на смех в сети из-за личного признания

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Президент России Владимир Путин заявил, что из нынешних развивающихся направлений деятельности его захватывают генетика и искусственный интеллект.

Об этом он сказал в ответ на вопрос во время открытого урока в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" в Ярославе, видео опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

"Если сказать, что меня особенно захватывает из всего, что сегодня происходит, это, конечно, генетика и искусственный интеллект", – сказал Путин.

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Он также добавил, что на сегодняшний день биология и информационные технология являются ключевыми направлениями.

Владимир Путин

Владимир Путин

Пресс-служба Кремля

"Я уже говорил о генетике, по-моему, здесь же тоже приводил слова нашего академика Тамма, который сказал, что XXI век будет веком биологии, также как XX век был веком физики. Сегодня совершенно очевидно для всех, что наиболее яркие перспективные открытия делаются на стыке дисциплин", – добавил президент РФ.

Пользователи сети посмеялись над признанием Путина о том, что его захватывает. Некоторые отметили, что российский лидер не умеет пользоваться компьютером.

Владимир Путин

Владимир Путин

Пресс-служба Кремля

"Заявил человек, не умеющий включать компьютер, у**аться можно, генетика", "Гнус даже интернетом не умеет пользоваться", – написали в сети.

''Ботокс захватывает!'' Путина подняли на смех в сети из-за личного признания
''Ботокс захватывает!'' Путина подняли на смех в сети из-за личного признания

"Он уже создал новый тип человекообразных – путиноид, запрограммировал искусственный интеллект под свое благополучие, ему в этом нет равных", "Искусственный интеллект – это что надо для ВВП", "Больше всего его захватывает ботокс. На его рожу противно смотреть. А интелект у него всегда был искусственный", "Интеллекта точно не хватает, как и тебе", "С таким аттестатом-то? Смешно", – прокомментировали под видео.

''Ботокс захватывает!'' Путина подняли на смех в сети из-за личного признания
''Ботокс захватывает!'' Путина подняли на смех в сети из-за личного признания
''Ботокс захватывает!'' Путина подняли на смех в сети из-за личного признания
''Ботокс захватывает!'' Путина подняли на смех в сети из-за личного признания
''Ботокс захватывает!'' Путина подняли на смех в сети из-за личного признания
''Ботокс захватывает!'' Путина подняли на смех в сети из-за личного признания

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в архивах нашли удостоверение агента тайной полиции ГДР Штази, которое было выдано на имя президента Российской Федерации Владимира Путина. По словам военного эксперта Александра Мусиенко, эта публикация нанесла ощутимый удар репутации российского президента на Западе.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости РоссииIT-технологии
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rercjd Micha
rercjd Micha
Господи, дебилы! Я вот послушал выступление Путина, образованного человека, как минимум в ТОП-10 Человек года,! Вот вы, бараны, (я уже не говорю о дебиле и пьянице Порошенко) вы знаете кто такой Гобсек! Дебилы вы, и насмешки ваши дебильные! Их даже читать противно
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Понятно, интересуется как бы жить вечно, то ли в виде софта, то в чьем-то молодом здоровом теле ну не моторостроением же ему интересоваться чтобы знать как все на все влияет оптимальным образом на практике, просто упырь какой-то, и даже не скрывает, эх, вова-вова
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Ботексный ХЛО Вован
Ботексный ХЛО Вован
Бухалтер Борис, Шо сучара пердак разорвало...
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