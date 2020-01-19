Борт с жертвами катастрофы самолета МАУ прилетел в "Борисполь". Первые фото

В аэропорту "Борисполь" (Киев) 19 января приземлился борт с телами 11 украинцев – 9 членов экипажа и 2 пассажира, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 МАУ 8 января в Тегеране (Иран).
Самолет траурным маршем встретил оркестр. Прямую трансляцию ведет Hromadske.ua(чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Отметим, что встречать погибших украинцев приехал президент Владимир Зеленский. В аэропорту также присутствуют премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные лица.
Борт с жертвами катастрофы самолета МАУ прилетел в "Борисполь"
После этого состоится церемония памяти погибших в результате сбития рейса PS752. Она, в частности пройдет в терминале "Борисполя".
Борт с жертвами катастрофы самолета МАУ в "Борисполе"
Скриншот с видео
Доступ открыт для всех. Сбор – у входа в Терминал В в 12:00. Проститься с погибшими можно будет с 13:00 до 19:00.
Борт с жертвами катастрофы самолета МАУ в "Борисполе"
Скриншот с видео
Встречать погибших украинцев приехал президент Владимир Зеленский
Скриншот с видео
Напомним, что в катастрофе самолета МАУ в Иране погибли трое пилотов: Наумкин Алексей Евгеньевич, Гапоненко Владимир Иванович, Хоменко Сергей Анатольевич. А также шесть бортпроводников: Статник Екатерина Олеговна, Матьков Игорь Валерьевич, Микитюк Мария Михайловна, Лихно Денис Михайлович, Овчарук Валерия Евгеньевна, Сологуб Юлия Николаевна.
Церемония памяти погибших в результате сбивания рейса PS752
Скриншот с видео
Церемония памяти погибших в результате сбивания рейса PS752
Скриншот с видео
Встречать погибших украинцев приехали и высокопоставленные лица
Скриншот с видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
Утром 11 января Иран официально сообщил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.
Полноценный доступ от иранской стороны к обломкам самолета МАУ украинские эксперты получили лишь 10 января. Спустя неделю стало известно, как Иран мешал расследованию украинцев. Также выяснилось, что на месте трагедии были замечены мародеры, которые разбирали вещи погибших пассажиров.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Президент страны Хасан Рухани сказал, что сожалеет о трагедии и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой. Он сообщил, что страна выплатит компенсацию семьям 176 жертв.
В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что их самолет Boeing 737 потерпел крушение не случайно.
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