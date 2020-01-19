Борт с жертвами катастрофы самолета МАУ прилетел в "Борисполь". Первые фото

В аэропорту "Борисполь" (Киев) 19 января приземлился борт с телами 11 украинцев – 9 членов экипажа и 2 пассажира, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 МАУ 8 января в Тегеране (Иран).

Самолет траурным маршем встретил оркестр. Прямую трансляцию ведет Hromadske.ua(чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отметим, что встречать погибших украинцев приехал президент Владимир Зеленский. В аэропорту также присутствуют премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные лица.

Борт с жертвами катастрофы самолета МАУ прилетел в "Борисполь"

После этого состоится церемония памяти погибших в результате сбития рейса PS752. Она, в частности пройдет в терминале "Борисполя".

Борт с жертвами катастрофы самолета МАУ в "Борисполе" Скриншот с видео

Доступ открыт для всех. Сбор – у входа в Терминал В в 12:00. Проститься с погибшими можно будет с 13:00 до 19:00.

Борт с жертвами катастрофы самолета МАУ в "Борисполе" Скриншот с видео

Встречать погибших украинцев приехал президент Владимир Зеленский Скриншот с видео

Напомним, что в катастрофе самолета МАУ в Иране погибли трое пилотов: Наумкин Алексей Евгеньевич, Гапоненко Владимир Иванович, Хоменко Сергей Анатольевич. А также шесть бортпроводников: Статник Екатерина Олеговна, Матьков Игорь Валерьевич, Микитюк Мария Михайловна, Лихно Денис Михайлович, Овчарук Валерия Евгеньевна, Сологуб Юлия Николаевна.

Церемония памяти погибших в результате сбивания рейса PS752 Скриншот с видео

Церемония памяти погибших в результате сбивания рейса PS752 Скриншот с видео

Встречать погибших украинцев приехали и высокопоставленные лица Скриншот с видео

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