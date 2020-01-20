Будут бороться с пропагандой? В Нацсовете разъяснили скандальную инициативу с русскоязычным каналом

Украина должна создать англоязычный и русскоязычный телеканалы, которые будут работать за рубежом и конкурировать там в первую очередь с пропагандистскими каналами России.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, комментируя подобную инициативу Министерства культуры и информационной политики. По его словам, в нише для русскоязычного населения во всем мире, а это 300 млн человек, работают только россияне, поэтому Украине следует создать альтернативу подачи информации.

В Украине хотят создать русскоязычный телеканал 24 канал

"У нас должен быть собственный ресурс, который на разных языках, русском и английском, будет распространять украинский взгляд на события в Украине и в мире. Большинство русскоязычных во всем мире, а это не менее 300 млн человек, смотрит российское тв. Для них работают только россияне. Нам нужна своя альтернатива, тем более, что такая информация всегда является конкурентоспособной. Пример "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее Время" это доказывают. А англоязычный украинский телеканал будет распространять события в Украине на англоязычную аудиторию, которая насчитывает более 1 млрд человек", – подчеркнул чиновник.

При этом он отметил, что такая идея касается только вещания за рубежом. В Украине оно должно осуществляться на украинском языке, в соответствии с квотами и законами о государственном языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в июле 2019 года заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине создадут всемирный русскоязычный канал для усиления позиций страны в информационной войне с пропагандой.

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