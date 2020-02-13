Боролась в одиночку с оккупацией: всплыла печальная история луганчанки, освобожденной из плена "ЛНР"

Журналистка Татьяна Катриченко рассказала историю 72-летней луганчанки Анастасии Мухиной, освобожденной из плена так называемой "ЛНР", которой в Киеве приходится жить без денег и пенсии.

Об этом она написала на странице в Facebook. Катриченко рассказала, что женщину освободили 29 декабря 2019. В Луганске у нее осталась квартира, которую террористы разграбили из-за того, что подозревали пенсионерку в сотрудничестве с СБУ.

Мухина действительно помогала освободить оккупированные территории – она получали листовки, расклеивала по Луганску и провозила на неподконтрольные территории запрещенные предметы и вещества для подрывной деятельности.

Анастасия Мухина

"Анастасия Мухина рисковала своим имуществом, свободой и жизнью ради сопротивления российскому оккупационному режиму. То есть ради нас с вами", – написала Катриченко.

После освобождения пенсионерка несколько недель находилась в больнице в Феофании, потом ее перевели в санаторий в Пуще.

"Недавно Анастасия Мухина заболела – была высокая температура (39,6), а несколько дней назад потеряла сознание – ударилась головой, ребрами. Врачи санатория осмотрели, сказали переломов нет, возможны только трещины. Несколько дней из носа шла кровь. Сегодня, несмотря на это состояние, Мухину перевезли в общежитие в Киеве, ибо время пребывания в санатории закончился. Анастасии Мухиной реально нигде деваться – жилье на оккупированной территории, денег нет, ведь пенсию оформить не может", – сказано в посте.

"А теперь вопрос к неравнодушному обществу: когда кто-то прочтет эту короткую историю 72-летней Анастасии Мухиной, захочет помогать государству? И как, вы думаете, сейчас чувствует себя женщина, которая на склоне лет потеряла все ради помощи другим людям?", – написала журналистка.

Она добавила, что за две недели до задержания, в январе 2018 года, пенсионерка вложила все имеющиеся средства в строительство квартиры в Ирпене. Сейчас она достроена и оформлена на застройщика. Поскольку паспорта у Мухиной не было эти полтора месяца, она не могла начать процесс оформления.

"Сейчас получила паспорт и может это сделать, но на оформление нужны средства. К тому же в квартире голые стены. Сбережений пенсионерка не имеет. Родственники живут на оккупированных территориях. После получения прав на квартиру Анастасия Владимировна готова пригласить к себе свою подругу – также освобожденную из плена", – добавила журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL , в "ЛНР" устроили показательное прощание с террористами, которых ликвидировали под населенным пунктом Золотое-5.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!