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3 марта • обновлено в 21:36
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Известный скульптор вызвался сменить Бородянского и рассказал о позоре Минкульта

3.1т
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Известный скульптор, заслуженный художник Украины Олег Пинчук выступил за разделение Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта. Он признался, что готов возглавить Минкульт.

"Нельзя уничтожать Министерство культуры, это большая ошибка", – заявил Пинчук в эфире программы "Острый вопрос" на ObozTV. Он указал на проблемы ведомства и посоветовал его нынешнему главе Владимиру Бородянскому начать хотя бы с ремонта туалетов.

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"Я бы в первую очередь посоветовал ему (Бородянскому. – Ред.) найти деньги на ремонт туалетов в Министерстве культуры. Потому что там просто ужас. Такое впечатление, что это какой-то вокзал в районном центре. Там такие турецкие поддоны – и все", – возмутился Пинчук.

"Приехали ко мне друзья, швейцарцы, они зашли в туалет и были шокированы, – рассказал скульптор. – У них обычный туалет при остановке лучше, чем у нас в Министерстве культуры. О чем мы можем говорить? С этого нужно начинать. А не с пафоса и разделения".

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По словам Пинчука, он не против возглавить Министерство культуры и даже знает, как сделать его прибыльным.

"Мне кажется, министром культуры должен быть человек, который может не только цитировать Шевченко, Франко или Лесю Украинку, а человек, который даст какие-то экономические возможности для самой культуры", – отметил он.

А в качестве кандидата на пост министра молодежи и спорта Пинчук посоветовал рассмотреть бывшего игрока киевского "Динамо" Александра Шовковского (кстати, легендарного голкипера уже прочили на эту должность. – Ред.).

"Прекрасным министром молодежи и спорта был бы Саша Шовковский. По моему мнению, это талантливый человек, хороший организатор, патриот… Почему нет? Он может сделать больше, чем другие", – объяснил художник.

Сейчас Министерство культуры, молодежи и спорта возглавляет Владимир Бородянский

Сейчас Министерство культуры, молодежи и спорта возглавляет Владимир Бородянский

focus.ua

Как писал OBOZREVATEL, в августе 2019 года по инициативе президента Владимира Зеленского и его команды произошло сокращение количества министерств в Украине. В том числе Министерство культуры объединили с Министерством по делам молодежи и спорта.

Впрочем, оказался ли такой эксперимент успешным – под большим вопросом. В январе 2020 года Зеленский уже поручил премьер-министру Алексею Гончаруку рассмотреть вопрос разделения ранее объединенных министерств.

Программу "Острый вопрос" смотрите по субботам в 19:00 на ObozTV.

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Читайте все новости по теме "Новости ObozTV" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталья Глазова
Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Владимир Бородянский
Место
Украина Киев
Теги
Министерство культуры Министерство молодежи и спорта
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