Известный скульптор вызвался сменить Бородянского и рассказал о позоре Минкульта

Известный скульптор, заслуженный художник Украины Олег Пинчук выступил за разделение Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта. Он признался, что готов возглавить Минкульт.

"Нельзя уничтожать Министерство культуры, это большая ошибка", – заявил Пинчук в эфире программы "Острый вопрос" на ObozTV. Он указал на проблемы ведомства и посоветовал его нынешнему главе Владимиру Бородянскому начать хотя бы с ремонта туалетов.

Новости Минкульт получил миллионные премии на Новый год

"Я бы в первую очередь посоветовал ему (Бородянскому. – Ред.) найти деньги на ремонт туалетов в Министерстве культуры. Потому что там просто ужас. Такое впечатление, что это какой-то вокзал в районном центре. Там такие турецкие поддоны – и все", – возмутился Пинчук.

"Приехали ко мне друзья, швейцарцы, они зашли в туалет и были шокированы, – рассказал скульптор. – У них обычный туалет при остановке лучше, чем у нас в Министерстве культуры. О чем мы можем говорить? С этого нужно начинать. А не с пафоса и разделения".

По словам Пинчука, он не против возглавить Министерство культуры и даже знает, как сделать его прибыльным.

"Мне кажется, министром культуры должен быть человек, который может не только цитировать Шевченко, Франко или Лесю Украинку, а человек, который даст какие-то экономические возможности для самой культуры", – отметил он.

А в качестве кандидата на пост министра молодежи и спорта Пинчук посоветовал рассмотреть бывшего игрока киевского "Динамо" Александра Шовковского (кстати, легендарного голкипера уже прочили на эту должность. – Ред.).

"Прекрасным министром молодежи и спорта был бы Саша Шовковский. По моему мнению, это талантливый человек, хороший организатор, патриот… Почему нет? Он может сделать больше, чем другие", – объяснил художник.

Сейчас Министерство культуры, молодежи и спорта возглавляет Владимир Бородянский focus.ua

Как писал OBOZREVATEL, в августе 2019 года по инициативе президента Владимира Зеленского и его команды произошло сокращение количества министерств в Украине. В том числе Министерство культуры объединили с Министерством по делам молодежи и спорта.

Впрочем, оказался ли такой эксперимент успешным – под большим вопросом. В январе 2020 года Зеленский уже поручил премьер-министру Алексею Гончаруку рассмотреть вопрос разделения ранее объединенных министерств.

Программу "Острый вопрос" смотрите по субботам в 19:00 на ObozTV.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал