Бородянский заверил, что украинцы забудут о КремльТВ, и озвучил цифры

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что доступность российского телевидения в Украине упадет.

Кроме того, в кулуарах форума Age of Crimea ("Время Крыма") он рассказал, как повлияло на ситуацию кодирование сигнала, передает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В Украине около 4,4 миллионов домохозяйств смотрят телевидение через спутник. То есть сегодня 4,4 миллиона наших граждан имеют доступ к российским телеканалам. По исследованиям, которые были проведены накануне, было обнаружено, что количество домохозяйств, которые будут смотреть телевидение через спутник, сократится до 1,2 миллиона. То есть доступность к российским телеканалам уменьшится", – заверил Бородянский.

Владимир Бородянский Скриншот видео

По словам министра, последняя статистика говорит о том, что количество людей, которые смотрели российские каналы до кодирования 30 минут и более, после кодирования увеличилось на 2,3%. Эти показатели, по его словам, находятся в пределах погрешности.

"Прогнозируется, что количество граждан, которые будут потреблять российский контент, будет уменьшаться. Действительно, кодирование сигнала выявило проблематику, что в Украине нет Т2 эфирного бесплатного покрытия. И эту проблему сейчас решают... Задача на сегодня – сделать так, чтобы мы дали гражданам возможность получать эфирный сигнал", – подытожил Бородянский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

закрытие сигнала на спутниках украинские ТВ-каналы объяснили тем, что таким образом они борются с пиратством и незаконным распространением интеллектуальной собственности.

Новые правила вступили в силу с 28 января – 23 украинских канала заблокировали бесплатный спутниковый сигнал.

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