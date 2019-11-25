Но как это будет – не знают: у Зеленского объявили борьбу с фейками в соцсетях

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что украинская власть собирается начать серьезную борьбу с фейк и дезинформацией в социальных сетях.
В то же время о том, каким образом это будет происходить, подробно объяснить не смог. Планами информационной политики он попытался поделиться в интервью "Украинской правде". Примечательно, что в этой беседе фраза "не знаю" из уст министра прозвучала по меньшей мере девять раз.
"Мы можем построить систему, в которой есть функция предупреждения, превенция распространения такой информации. Когда мы говорим: так не делай, потому что это красные флажки. Вторая история: когда мы можем заблокировать эту историю способом, который определен законодательством. И информация, поступающая от социальной сети тоже должна индексироваться", – заявил он.
Владимир Бородянский объявил борьбу с фейками и дезинформацией
В то же время комментируя ситуацию, когда наибольшую угрозу для распространения фейковой информации составляют различные мессенджеры, Бородянский не смог подробно объяснить методы регулирования такого контента. Например, в телеграмм каналах, ведь там он распространяется быстрее всего.
"Возможно, мы скажем: "Уважаемые граждане, вы должны знать, что в телеграмм-канале распространяется фейковая информация. И мы как государство сообщаем вам", – только и заметил министр.
О том же, каким образом государство собирается это делать, он отметил, что не знает.
"Не на все вопросы прямо сегодня у меня есть ответы. Мы понимаем направление, по которому должны пройти, и вызовы, которые на этом пути у нас есть. А также, что мы шаг за шагом должны обеспечить уменьшение контента, который можно назвать дезинформацией. Вот и все", – заявил он.
Бородянский признался, что придется столкнуться с техническими сложностями и определенными ограничениями. Однако команда, которая станет над этим работать, будет искать все возможные варианты, основным среди которых является развитие критического мышления у граждан.
"Это история, на которую уйдут десятилетия системной работы. Мы же понимаем, что из 100% любого общества есть, там, не знаю, 30% активного населения. Есть такие, что активно там что-то ищут, выискивают. Есть и другие, которые пассивно потребляют информацию. Наверное, от тех 20%, а в тех 20% еще 5%, которые вообще там инфоголикы, как это правильно сказать, и они будут искать любую информацию. И здесь мы, наверное, ничего сделать не сможем", – отметил он.
Но выразил убежден, что все-таки большое количество населения будет потреблять качественную информацию – то есть не искаженную.
"А вообще задача государства – воспитывать критическое мышление", – заявил Бородянский.
Он подчеркнул, что в этом плане государство собирается вводить медиаобразование в школах. Но опять же рассказал обо всем несколько "размыто".
"Вообще в стране, в которой происходят такие события, как в нашей, а именно война – это является частью безопасности человека. Я уже об этом говорил, мы еще не проговаривали это с Министерством образования и, наверное, это очень заранее, но часть тестов, которые сдают дети как ВНО или какие-то другие – это информационная безопасность. То есть понимание, потому что критическое мышление – это не отдельная дисциплина, оно находится в других дисциплинах: в истории, в математике, я не знаю, где, в преподавателях, которые преподают", – попытался объяснить Бородянский.
Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью Владимир Бородянский заявил, что власть в Украине собирается создать развлекательный канал для жителей "Л / ДНР". Такой шаг направлен на то, чтобы повлиять на сознание граждан, проживающих на временно оккупированных Россией территориях Донбасса.
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