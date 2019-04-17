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"Бородатое быдло насилует девушек!" Порошенко рассказал об ужасах на Донбассе

2.2тЧитать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о катастрофических условиях жизни на оккупированном Донбассе.

По словам политика, во время поездки на восток страны он пообщался с местными жителями о том, "что самым большим аргументом для возвращения оккупированных территорий под суверенитет Украины".

"Мне сказали: главное для нас - это поехать в Мариуполь. Нам ехать в Мариуполь полтора часа. Мы же привыкли, что это как воздух. Говорят, знаете, что нас больше всего поражает? В Мариуполе комендантского часа нет. Вы после десятого можете ходить! У вас, как заходишь в ресторан, туда не заходит бородатое быдло с автоматом и не тянет вас на подвал! И не насилуют девушек. Вы это не цените!" - рассказал Порошенко.

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"И города у вас светлые, освещение есть. И в магазинах у вас солдаты без оружия покупают йогурты и фрукты, а не фальсифицированную водку. И вы мечтаете по безвизовому паспорту съездить за границу. И строите парки. Это не показуха. Это то, как изменилась страна. И мы видим, на что они превратили Донецк", - заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Порошенко анонсировал переговоры с Путиным по Донбассу, которые могут состояться уже в конце весны.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ!(ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПУКАНИ можуть не витримать)!
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Белый господин
Белый господин
Роту "торнадо" эта девица позабыла...
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