"Борисполь" изменил протокол обслуживания: как теперь будут пропускать пассажиров. Видео

Аэропорт "Борисполь" и авиакомпании изменили протокол обслуживания пассажиров после того, как с 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение.

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Согласно новым правилам, пассажиров еще на входе будет проверять система, которая фиксирует температуру и наличие маски (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

После этого, как и ранее, нужно пройти металлодетектор и отсканировать багаж. Уже на этом этапе от сопровождающих попросят отказаться. Исключением станут случаи с несовершеннолетними детьми или людьми, которые требуют сторонней помощи.

Далее проводится регистрация багажа. "Пассажиры подходят с багажом, сканируют посадочный талон, затем приклеивают самостоятельно бирку на багаж, далее он автоматически сканируется и отправляется без контактов с персоналом", – рассказала сотрудница аэропорта.

На паспортном контроле нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, также там проводится полный осмотр вещей и при необходимости обыск каждого пассажира.

Затем температуру измеряют еще раз представители авиакомпании перед входом в самолет, салон которого заранее полностью обрабатывают.

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