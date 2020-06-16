"Борисполь" изменил протокол обслуживания: как теперь будут пропускать пассажиров. Видео
Аэропорт "Борисполь" и авиакомпании изменили протокол обслуживания пассажиров после того, как с 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение.
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Согласно новым правилам, пассажиров еще на входе будет проверять система, которая фиксирует температуру и наличие маски (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).
После этого, как и ранее, нужно пройти металлодетектор и отсканировать багаж. Уже на этом этапе от сопровождающих попросят отказаться. Исключением станут случаи с несовершеннолетними детьми или людьми, которые требуют сторонней помощи.
Далее проводится регистрация багажа. "Пассажиры подходят с багажом, сканируют посадочный талон, затем приклеивают самостоятельно бирку на багаж, далее он автоматически сканируется и отправляется без контактов с персоналом", – рассказала сотрудница аэропорта.
На паспортном контроле нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, также там проводится полный осмотр вещей и при необходимости обыск каждого пассажира.
Затем температуру измеряют еще раз представители авиакомпании перед входом в самолет, салон которого заранее полностью обрабатывают.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В понедельник, 15 июня, Украина возобновила международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из нашей страны.
Аэропорт "Борисполь" ввел новые правила для пассажиров, которые стоит соблюдать, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом.
В авиакомпании МАУ рассказали, что стюардессы и стюарды обязаны будут регулировать перемещение пассажиров на борту, пытаться избежать скопления людей возле туалетов, а также следить за тем, чтобы пассажиры носили маски.
В 2020 году планировали ввести в "Борисполе" систему биометрического контроля, однако этот проект перенесли на 2021 год.