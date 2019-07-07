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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховной Рады УкраиныВсе статьи автора

Не доводите людей до греха, больно будет всем

1.8т

Многие называют меня уравновешенным политиком и миротворцем. Так вот я не советую делать эфир с российским пропагандоном Киселевым на NewsOne. Не надо этого делать.

Будут последствия. И я людей сдерживать не буду. Так что лучше отказаться от идеи надавить на эту рану. Больно будет всем. И не только эмоционально. Поэтому лучше от этой хр*ни отказаться. И не надо мне рассказывать о свободе слова. Никто не посчитает нормальным послушать лекции доктора Менгеле о человеколюбии. Никто не посчитает адекватным идею назвать Пол Пота миротворцем.

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Никто не воспримет предложение провести слушания о бесчеловечности терроризма, которые будет вести Бен Ладен. Не лицемерьте. Киселев разжигал войну, сеял зерна ненависти, распространял ложь и фейки. Это не свобода слова, а беспринципность и фарисейщина. Не доводите людей до греха. Или это и есть на самом деле главная цель эфира?

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Автор
Борислав БерезаБорислав Береза
Темы
Российско-украинский конфликтроссийская пропаганда
Персоны
Виктор МедведчукДмитрий Киселев
Место
Украина
Теги
пропагандароссийские телеканалы
Источник
Источник:Facebook Борислава Березы
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Оказывается, это не турчинов отправил войска на Донбасс, не от рук украинских "вояк" погибли 13 000 человек, это Киселев все замутил? Ах он гад какой! Конечно, не надо вам российских "пропагандистов" и телеканалов, вы же боитесь слушать о себе ПРАВДУ!
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Українці ! Ми
Українці ! Ми
Сегодня "телемост", а завтра замена Украинских телеканалов рашистскими ? Нет, это уже не жесткий реванш, это называется начало оккупации !!! "112", "newsone", "Интер", "zik" народ вынесет "это" в рашку в горящем виде, если не будет реакции СБУ !!!!
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