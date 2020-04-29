Борис Колесников продолжает оказывать поддержку Донетчине в борьбе с коронавирусом

В конце марта в Донецкой области был создан оперативный штаб по борьбе с распространением и последствиями коронавируса. Представители большого бизнеса и местные власти аккумулировали усилия и финансовые возможности, чтобы помочь медучреждениям региона.

В частности, Борис Колесников объединил ресурсы Благотворительного Фонда, ХК "Донбасс", компаний "Конти", "АПК Инвест" и других активов и взял под свой патронаж город Константиновку.

В апреле благотворители передали городу тысячи средств индивидуальной защиты для медиков (маски, перчатки, респираторы, реанимационные костюмы), дезинфекторов, антисептиков для кожи рук и поверхностей, а также необходимое оборудование для лечения пациентов с диагнозом "коронавирус" (мониторы пациентов, кислородные концентраторы, инфузоматы, пульсоксиметры). В следующем месяце поставки медицинских товаров в Константиновку продолжатся.

"Оказанная нами поддержка медикам Донецкой области – это лишь малая часть того, что можно сделать для них во время нелегкой борьбы со смертельным недугом. Для предпринимателей сейчас самое время продемонстрировать социальное значение их бизнесов, помочь финансово тем, кто, рискуя своими жизнями, спасает жизни других", – говорит София Мудрык, директор Фонда Бориса Колесникова.

Также во время карантина благотворители при участии ХК "Донбасс" организовали подвоз медицинских работников, проживающих в селах Иванополье, Новодмитровка, Ильиновка, Александро-Калиново, Клебан-Бык, Яблуновка, Степановка, в профильные учреждения Константиновки.

"В связи с нехваткой финансирования мы обратились за помощью в Фонд Бориса Колесникова и были услышаны. Меценаты передали нам необходимые средства для защиты медиков и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Помощь Фонда оказалась очень своевременной и ощутимой. Теперь наши медработники надежно защищены, оснащены терапевтическое и педиатрическое отделения. От лица всего коллектива выражаю огромную благодарность Борису Викторовичу и его Фонду за то, что в очередной раз поддержал Константиновку в нелегкий период", – рассказывает Елена Руденко, директор коммунального некоммерческого предприятия "Многопрофильная больница интенсивного лечения Константиновского городского совета".

"Благодаря Фонду у нас появилась уверенность в завтрашнем дне и в том, что мы окажем качественную медицинскую помощь большему количеству заболевших. Особая благодарность благотворителям за мониторы пациентов и кислородные концентраторы – их нам катастрофически не хватало. Уверен, теперь процент выздоровевших от коронавируса будет больше, и эти люди вскоре смогут приступить к трудовой деятельности", – добавляет Евгений Ганночка, заведующий терапевтическим отделением коммунального некоммерческого предприятия "Многопрофильная больница интенсивного лечения Константиновского городского совета".

Напомним, Фонд Бориса Колесникова 11 лет реализует образовательные, спортивные и социальные проекты в Донецком регионе, цель которых – стимулировать талантливую молодежь, оказывать поддержку местному населению и популяризировать здоровый образ жизни.

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