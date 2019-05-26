Борис Филатов о Interpipe Dnipro Half Marathon: это результат сплоченности общества и бизнеса

В Днепре продолжается четвертый Interpipe Dnipro Half Marathon. Спортивное событие собрало представителей мировой беговой элиты и любителей легкой атлетики из одиннадцати стран мира. И возможным это стало благодаря сотрудничеству с представителями крупного бизнеса. Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов.

"Мы встречаемся здесь уже в четвертый раз. Ежегодно количество участников растет. В настоящее время на всех дистанциях у нас около 5 тыс. бегунов. Это очень хорошо. Почти половина участников – приезжие гости из-за рубежа и из других городов Украины. Мы рады всех приветствовать. Также большое количество корпоративных команд. Замечательно, что наши земляки и представители бизнеса очень сплочены. Кроме этого, в Днепр прибыли спортсмены мирового уровня, в частности из Кении. Надеюсь, в этом году будет установлен рекорд трассы", – сказал Борис Филатов.

Мэр также поблагодарил социально ориентированный бизнес и организаторов, в частности, компанию INTERPIPE, за поддержку развития спорта в Днепре. Кроме этого, Филатов извинился перед днепровцами за возможные неудобства в связи с перекрытием движения на некоторых улицах.

По словам генерального менеджера компании Run Ukraine Дмитрия Черницкого, участниками Interpipe Dnipro Half Marathon стали представители одиннадцати стран мира, в частности Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Германии, Кении. "Это наша стратегия – выходить на международный уровень, привлекать участников из ближних стран", – сказал Дмитрий Черницкий.

Также в компании титульного спонсора объяснили, благодаря чему полумарафон набирает обороты. "Вы наблюдаете яркий пример сотрудничества крупного бизнеса с местными общинами. Большой бизнес оказал поддержку, и потому это произошло. К этому подключился малый бизнес – начали выставлять корпоративные команды. Это сотрудничество дает такой замечательный спортивный праздник", – отметил директор по корпоративным отношениям компании INTERPIPE Дмитрий Кисилевский.

Ранее сообщалось, что в Днепре в четвертый раз стартовал Interpipe Dnipro Half Marathon. В этом году в нем приняли участие около 5000 участников.

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