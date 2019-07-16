"Борьба только начинается!" Портников предупредил об атаке противников украинского языка

Вступление в действие закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" – это только начало непростой борьбы за его сохранение.

Такое мнение высказал в своем блоге на "Еспресо" журналист Виталий Портников, отметив, что атаки на закон со стороны его противников еще впереди.

"Будет не только обращение в Конституционный суд. Будут и обращения в обычные суды, чтобы с помощью очередных псевдоюридических манипуляций заблокировать исполнение этого закона. Будут попытки выхолостить закон в новом парламенте, большинство депутатов которого, очевидно, окажутся далекими от задач государственного строительства. Словом, всем тем, кто в этом строительстве заинтересован, предстоит нелегкая борьба за будущее Украины и за будущее украинского языка", – написал он.

Портников пояснил, почему именно закон их так волнует, ведь и с украинским языком можно делать все то, чего они так жаждут.

"Ответить на этот вопрос так же просто, как объяснить, почему Путин напал на Украину в 2014 году. Не хотел, чтобы наша страна шла путем европейской и евроатлантической интеграции. Стремился с помощью войны заблокировать этот процесс. И нельзя сказать, что во всем ошибся. Для Путина, для многих его соотечественников и для многих наших соотечественников Украина – временное образование, недоразумение. Эти люди хотели бы, чтобы рано или поздно Украина исчезла с политической карты мира – ну, в крайнем случае "ужалась" до Галичины", – добавил он.

Иллюстрация ATR

"Представления о том, когда это должно произойти, у этих людей могут отличаться. Кто-то считает, что самое замечательное – объединение с современной, путинской Россией. А для кого-то такой союз неприемлем. Зато если Россия станет демократической, то для таких людей потребность в Украине отпадет на следующий день. И, как ни странно, такой взгляд на мир сближает их с Путиным. Они хотят "законсервировать" все цивилизационные процессы в нашей стране. Хотят, чтобы Украина просто "дождалась" "хорошей" России – и была ею поглощена", – уточнил журналист.

Поэтому, по его словам, украинский язык так одинаково ненавидят и те, кто не скрывает своего шовинизма, и те, кто считает себя либералами и "гражданами мира".

"Никакие они не граждане мира! Они точно понимают, что Харьков, Одесса и Донецк, которые заговорят на украинском языке, будут навсегда потеряны для империи. А Харьков, Одесса и Донецк, которые говорят на русском языке – потенциальные областные центры Российской Федерации. Доказано "народными республиками" и Крымом", – подчеркнул Портников.

Он отметил, что поэтому они будут бороться с украинским языком как со своим главным врагом.

"Возвращение украинцев к своему родному языку оказывается одним из самых важных инструментов строительства независимой Украины и самым настоящим могильным камнем для человеконенавистнической империи, которая никак не хочет умирать. Вот почему с этим языком боролись, когда решения принимались в Санкт-Петербурге. Вот почему занимались русификацией, когда решения принимались в Москве. И вот почему этот язык оказывался изгоем в собственной стране, когда решения стали принимать в Киеве", – заключил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Принятие исторического закона вызвало бурную реакцию в России. Так, скандальная спикер МИД России Мария Захарова обвинила Украину в нарушении Минских договоренностей.

В свою очередь, топ-пропагандист Владимир Соловьев обвинил Украину в поддержке "нацистских" законов и заявил, что украинцы относятся к россиянам, как гитлеровцы к евреям.

Кроме того, он назвал украинский языковой закон дискриминацией прав русскоязычных украинцев и объяснил голосование за него принуждением народа к собственному языку.

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