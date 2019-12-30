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30 декабря • обновлено в 12:31
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Борьба с "секонд-хендами": в Кабмине пояснили скандальное решение

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В Украине не намерены бороться с легальными магазинами "секонд-хенда", которые продают подержанные вещи.

Об этом в Facebook сообщил замминистра социальной политики Олег Коваль, отметив, что правительство намерено бороться со "схемами на гуманитарке", чтобы остановить контрабанду.

Чиновник добавил, что в Украине часто "гуманитарный груз" используется не для помощи людям, а для уклонения от уплаты налогов.

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"Гуманитарную помощь" не нужно растамаживать, ведь это предметы, которые бесплатно раздаются целевым категориям населения или учреждениям. Этим пользуются определенные дельцы, которые завозят подержанные вещи как "гуманитарку", а потом продают в магазинах и бутиках. Ежегодно от этих схем государственный бюджет теряет до 2 млрд грн", – отметил Коваль.

По его словам, что никто будет бороться с магазинами "секонд-хенда", которые работают законно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Коваль заявил, что правительство Украины планирует запретить импорт секонд-хенда. Ведь сейчас в страну под видом гуманитарной помощи ввозят уцененные вещи для продажи без таможенного оформления.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
секонд-хенд Министерство социальной политики
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