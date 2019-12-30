Борьба с "секонд-хендами": в Кабмине пояснили скандальное решение

В Украине не намерены бороться с легальными магазинами "секонд-хенда", которые продают подержанные вещи.

Об этом в Facebook сообщил замминистра социальной политики Олег Коваль, отметив, что правительство намерено бороться со "схемами на гуманитарке", чтобы остановить контрабанду.

Чиновник добавил, что в Украине часто "гуманитарный груз" используется не для помощи людям, а для уклонения от уплаты налогов.

"Гуманитарную помощь" не нужно растамаживать, ведь это предметы, которые бесплатно раздаются целевым категориям населения или учреждениям. Этим пользуются определенные дельцы, которые завозят подержанные вещи как "гуманитарку", а потом продают в магазинах и бутиках. Ежегодно от этих схем государственный бюджет теряет до 2 млрд грн", – отметил Коваль.

По его словам, что никто будет бороться с магазинами "секонд-хенда", которые работают законно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Коваль заявил, что правительство Украины планирует запретить импорт секонд-хенда. Ведь сейчас в страну под видом гуманитарной помощи ввозят уцененные вещи для продажи без таможенного оформления.

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