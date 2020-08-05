Борьба с COVID-19 в мире продолжится более четырех лет, – экс-эпидемиолог ВОЗ

Миру предстоит бороться с коронавирусом в течение нескольких лет, поскольку он будет перемещаться из одной горячей точки в другую.

Об этом написала Daily Mail со ссылкой на слова бывшего врача ВОЗ Ларри Бриллианта. Он отметил, что следующие несколько лет не будут "гибелью и мраком", потому что появятся эффективные вакцины.

"Мы все еще будем преследовать вирус через четыре года. Но это будет уже не так, как сейчас", – сказал эпидемиолог.

По его мнению, борьба с COVID-19 будет больше похожа на программы ликвидации оспы и полиомиелита.

Медик добавил, что в США, вероятно, значительно увеличится количество смертей и случаев заболевания, ведь впереди выборы, открытие школ и сезон гриппа.

"Нас ждет плохая и тяжелая поездка", – резюмировал Бриллиант.

Как сообщал OBOZREVATEL, пандемия коронавируса, вероятно, окажется продолжительной, а ее последствия будут ощущаться на протяжении десятилетий. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.