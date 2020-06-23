Болтон в Мемуарах рассказал о Порошенко: хотел купить больше американского оружия для ВСУ

Петр Порошенко во времена своего президентства хотел купить как можно больше американского оружия для ВСУ.

Об этом в своей новой книге "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" написал бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, во время Парада на День независимости украинцы наиболее радостно реагировали на заявление Порошенко о намерениях создать украинскую поместную церковь, независимую от Москвы.

"Моя первая большая встреча с самой Украиной в Администрации Трампа состоялась в 2018 году, когда я прилетел в Киев, чтобы отметить 24 августа годовщину провозглашения независимости Украины от Советского Союза в 1991 Джим Маттис (министр обороны) посещал такую церемонию в 2017 году, чувствуя, как и я, насколько важно демонстрировать решимость США в поддержку дальнейшей независимости и жизнеспособности Украины. Учитывая одностороннюю аннексию Крыма, а также очевидную помощь России и контроль над "оппозиционными" силами на востоке Украины, эта обеспокоенность была далеко не гипотетической", – отметил Болтон.

"Я стоял на платформе вместе с президентом Петром Порошенко и восемью или десятью членами его правительства... Несмотря на то, что парад напоминал первомайскую торжественность на Красной площади Москвы во время Холодной Войны, политически он был совсем другим. Выступление Порошенко было чрезвычайно антимосковским, и громкие аплодисменты ему прозвучали, когда он пообещал создать автокефальный (независимый от Москвы) Украинский православный церковный патриархат", – вспомнил экс-советник президента США.

"Во время парада Порошенко несколько раз благодарил меня за предоставленное США оборудование и оружие, которое было видно прямо на параде, и за подразделение Национальной гвардии штата Теннесси, который шел с другими воинами НАТО, дислоцированными в Украине для подготовки местных воинов", – отметил Болтон.

Он также вспомнил, что Порошенко во время торжественного приема говорил о желании приобрести еще больше оружия в США для украинской армии.

"Мы обсудили политику безопасности Украины, особенно в отношении Московии и различных угроз, которые она несет не только в военном плане, а также усилия Москвы сорвать выборы в Украине в 2019 году", – заметил Болтон.

Бывший советник Трампа также написал о том, что Россия решилась на военную агрессию, потому что Украина в 2008 году не получила перспективу членства в НАТО.

"Украина находится под интенсивным московским политическим и экономическим давлением. В 2014 году Москва организовала нелегитимную аннексию Крыма после военного вмешательства, это первое после 1945 года изменение европейских границ с помощью военной силы. Московские войска остались дислоцированными по всей территории Донбасса на востоке Украины, поддерживая и фактически руководя там сепаратистскими силами", – отметил Болтон.

"Этот важный московско-американский диспут доказывает, что из-за отказа вовремя принять Украину в НАТО эта большая, критически важная страна осталась уязвимой к усилиям Путина восстановить московскую гегемонию на территории бывшего Советского Союза. На саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года Администрация Буша пыталась пригласить Грузию и Украину к членству в НАТО, но против этого выступили европейцы. Трагические последствия стали очевидны уже в августе, когда московские войска вторглись в Грузию, фактически оставив две провинции под контролем Москвы, и такими они остаются по сей день. Страдания Украины начались позже, но схема была такой же", – написал Болтон.

Как сообщил OBOZREVATEL, Петр Порошенко призвал украинскую власть к решительному противодействию пророссийским силам. По его словам, это нужно для того, чтобы защитить наше стратегическое сотрудничество с США и исключить возвращение Украины в сферу российского влияния