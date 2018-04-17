"Большой пшик": в УПЦ МП резко высказались о создании единой церкви в Украине

Инициатива власти создать единую украинскую церковь не будет воплощена в реальность.

Об этом заместитель главы Отдела Внешних церковных связей УПЦ протоиерей Миколай Данилевич написал на своей странице в Facebook, заявив, что все закончится "большим пшиком".

"По очередной попытке создания единой Церкви руками государства. Думаю я, что это все закончится большим пшиком, как это было много раз до этого. Будет много шума в СМИ, и на этом все закончится", - считает он.

"Почему? Потому что строят на том фундаменте, на котором в принципе строить невозможно. Начинать надо с УПЦ, а не с ее сепаратных частей. Пиджак к пуговице не пристрачивают, а наоборот, пуговицу к пиджаку", - добавил Данилевич.

По его словам, Украинская Православная Церковь с самого начала церковного разделения выступает за преодоление разделения и за единую церковь.

"Мы не против, мы за. Но на канонических началах. Власти, которая возможно хочет эту тему использовать, чтобы остаться на второй срок, хотелось бы напомнить следующее: еще никто в нашей стране на церковной теме не смог этого сделать. Провалы на этой теме были, а выигрышей то я не помню", - написал Данилевич.

Он также заявил, что создание единой украинской церкви не является компетенцией государства.

"Это звучит так же странно, если бы мы написали: "Митрополит Онуфрий собрал заседание Священного Синода УПЦ. Вопрос будет касаться вступления Украины в НАТО". Компетенции разные. Невозможно решать судьбу Церкви без самой Церкви", - добавил он.

Отметим, в свою очередь в УПЦ Киевского патриархата заявили о поддержке инициативы создать единую церковь.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Украине назвали способ быстрого признания автокефалии УПЦ КП.