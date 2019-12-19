Большой обмен пленными: выяснилось, кого может вернуть Россия

Обмен пленными между Россией и Украиной, согласно предварительным договоренностям, достигнутым во время "нормандского" саммита в Париже 9 декабря, может пройти до конца года.

Даже несмотря на то, что на заседании ТКГ в Минске 18 декабря стороны не смогли окончательно согласовать списки для обмена. Кого именно Кремль может передать Киеву, рассказывает "ВВС Украина".

В частности, как заявил президент Владимир Зеленский, во время первого этапа Украина планирует вернуть домой 72 своих граждан. Следующие же предусматривать обмен людей, которые находятся в аннексирована Крыму и РФ, среди них и крымские татары. Со своей стороны сепаратистские СМИ после "нормандской встречи" сообщали о якобы достигнутой договоренности по обмену по формуле 53 на 88 человек.

Обмен пленными между Россией и Украиной может пройти до конца года

По данным же СБУ, всего на территории террористических "республик" в плену находится 227 украинский. Еще 258 считаются пропавшими без вести. Хотя там и отмечают, что точное количество людей, удерживаемых в ОРДЛО, неизвестно.

При этом, как отмечают в общественной организации "Медийная инициатива за права человека", среди заключенных в "Л/ДНР" преобладают гражданские, а военных там – примерно 20 процентов. Всех их обвиняют в "шпионаже", "участии в террористических организациях", "хранении оружия" и т. п.

Например, среди военных, это танкист Богдан Пантюшенко (позывной "Броня"), которого боевики взяли в плен еще в январе 2015 года, обвинив в подрыве моста вблизи Донецка, а в этом году "осудили" до 18 лет заключения.

Более четырех лет удерживаются двое бойцов 3-го полка спецназначения ВСУ Александр Кориньков и Сергей Глондар, попавших в плен в феврале 2015-го во время боев за Дебальцево.

Кроме этого, отмечается, что в марте 2017 года росСМИ обнародовали видео с еще двумя украинскими военными 8-го полка спецназначения – Сергеем Иванчуком и Иваном Деевым, которых обвиняют в разведывательной и террористической деятельности.

Остается под вопросом, будут ли Глондар, Пантюшенко и Кориньков в списках на обмен Getty

Также "суды республик" приговорили к 30 годам тюрьмы бойца 30-й мехбригады Владимира Воскобойника.

Остальные военные, как предполагают правозащитники, могли быть схвачены на территории "Л/ДНР" из-за неосмотрительности или ошибки.

По словам координатора организации "Медийная инициатива за права человека" Татьяны Катриченко, пленных гражданских можно условно разделить на несколько групп. Прежде всего, это люди, которые поддерживали Украину, занимались политикой помогали нашим военным.

Так, с августа 2017-го держат в плену донецкого блогера и автора колонок на сайте "Радио Свобода" Олега Галазюка. Уже более двух лет за решеткой находится и еще один внештатный корреспондент этого СМИ – Станислав Асеев, которого в октябре 2019-го "осудили" к 15 годам тюрьмы за "шпионаж" и "экстремизм".

Кроме них, 11 лет колонии за "шпионаж" получила и медсестра из Горловки Марина Чуйкова. По тем же подозрениями был задержан и впоследствии "осужден" Александр Тимофеев.

"Но есть и другая группа людей, которые попали в эти "жернова" войны, возможно, даже не слишком проукраинских взглядов, но к которым местные правоохранители какие-то претензии", – говорит Корниенко, добавляя, что таких удерживаемых – несколько десятков и преимущественно это водители, которые часто перевозили людей через линию разграничения.

В то же время отмечается, что количество пленных в Украине, которых со своей стороны Киев может передать России, до последнего времени была засекречена. Вскоре стало известно, что в целом это – не менее 1100 человек.

Правда, подчеркивает издание, ссылаясь на близкие к Офису президента Зеленского источники, в списке людей, которых готовит на обмен, "могут не только граждане России и не только те, кому инкриминируют статьи о терроризме". В частности, речь идет о включении в список граждан Украины – экс-бойцов спецподразделения "Беркут", которых судят по обвинению в преступлениях во время Евромайдана.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин договорились об обмене пленными на переговорах в "нормандском формате" в Париже 9 декабря.

В террористической "ДНР" заявили, что готовы к обмену с Киевом до конца 2019 года. Так называемая омбудсмен "республики" Дарья Морозова отметила, что планируется обмен по формуле "88 на 53".

Зеленский сказал, что новый этап обмена пленными между Украиной и Россией будет осуществляться в три этапа: сначала обмен всех установленных, затем обмен после согласования списков Международным комитетом Красного Креста и затем возвращение удерживаемых лиц из России и оккупированного Крыма.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что ближайший обмен пленными между Украиной и РФ будет неровным, поскольку у Киева уже нет достаточного обменного фонда. В связи с этим украинская сторона готова идти на серьезные уступки агрессору ради спасения максимального количества своих граждан.

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске в среду, 18 декабря, стороны не смогли договориться об обмене пленными.

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