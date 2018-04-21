Российские кураторы дали указание своим шестеркам в ОРДЛО принять "закон о борьбе с украинской оккупацией".

Это означает, что ОРДЛО превращают в санкционную Россию. Изолированные российским вторжением от нормальной жизни территории обносят привычной для жителей 1/6 части колючкой с наблюдательными постами для отпускничков-вертухаев. В принципе, местной вате, оравшей "введи" хотелось именно этого. С анонимками, комендантским часом и колбасой по 2.20…

Но путин головного мозга от геморроя ватникам не помог. Желудки не наполнились едой, приходится продавать оставленные добрым Ринатом единственные штаны. Так всегда. Нет головы – страдает срамная часть тела. Именно к этому месту вплотную подобрались дырявые "законодатели", получившие от "большого брата" указание принять закон о "борьбе с украинской оккупацией".

Самостоятельно "строить рыцпублики" членам "парламентов" ОРДЛО Москва запретила несколько лет. Все по указке с мокшанских болот. "Шестерки" должны знать свое место и прикрывать "хотелки" кремлевских маньяков.

По сути "мокумента":

- лица в военной форме со знаками различия ВСУ и др. вооруженных формирований Украины автоматически признаются "военными преступниками", их ликвидация не несет никаких "юридических последствий";

- украинские политики и высшее руководство Украины признаются "руководством оккупационного режима" и подлежат "привлечению к уголовной ответственности";

- государственные служащие, работники бюджетной сферы и представители украинских СМИ являются "пособниками оккупационного режима", которые также подпадают под "уголовную ответственность".

Под действие данного документа могут попасть все лица, получающие зарплату или другую прибыль на подконтрольной украинской власти территории, в т.ч. предприниматели, которые платят налоги в государственный бюджет Украины.

Теперь расшифруем. Оккупанты с помощью своих "шестерок" решили усложнить жизнь жителям временно оккупированных территорий, для получения собственной выгоды и пополнения рядов "защитников Донбасса". В "закон" зашиты антиукраинские тезисы для увеличения недоверия местного населения временно оккупированной территории к представителям государственных органов Украины и другим пособникам "бендеровского режима". Фактически вводится запрет на въезд в ОРДЛО беженцев с региона, как "пособникам хунты". Оказывается давление на сотрудников местных ОВЦА, имеющих на оккупированных территориях имущество и родственников. Уйти от "преследования по закону" можно только согласившись добровольно сотрудничать с "правоохранителями" оккупационного режима.

Ну и конечно о "кости" для своих сявок. "Действие закона" предусматривает присвоение движимого и недвижимого имущества указанных лиц боевиками из числа граждан Российской Федерации, которые в настоящее время живут стадами в отжатых общежитиях и недовольны своими бытовыми условиями. Ну а верхушка предателей еще до "принятия закона" уже разделила между собой оставленную хозяевами местную элитную недвижимость.