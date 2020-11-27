Большинство украинцев выступили за введение локдауна – опрос

Юрий Сергиенко Общество 21:37, 27.11.2020 Обновлено: 21:51, 27.11.2020

Большинство граждан Украины поддерживают введение полного локдауна в стране в декабре.

Об этом свидетельствует опрос Liberty Report, результаты которого были обнародованы в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 27 ноября.

Респондентам задали вопрос: "Поддерживаете ли вы введение полного локдауна в декабре?". 58% ответили "да", против высказались 42%.

Результаты опроса по введению локдауна.

По словам Савика Шустера, процент поддержки за последнее время упал, поскольку два месяца назад за жесткие ограничения выступали почти 80%.

Опрос проводился 27 ноября среди 12 087 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 27 ноября в Украине официально были подтверждены 693 407 случаев коронавирусной инфекции. Из них 16 218 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом с начала эпидемии.

После этого украинцы в соцсетях потребовали ввести локдаун и засомневались в эффективности карантина выходного дня.

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