Большинство украинцев поддержали жесткий карантин – опрос

Украинцы поддержали введение усиленного карантина из-за массовой угрозы распространения коронавируса COVID-19.

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Об этом говорят результаты опроса, опубликованного на сайте Украинского института будущего.

Так, "очень вероятной" угрозой вирус считают 38% респондентов, а "вероятной" угрозой – 51%. При этом угрозы болезни не видят только 2% опрошенных.

Опрос Украинский институт будущего

Согласно опросу, 92% украинцев намерены на Пасху остаться дома и не нарушать режим карантина. Остальной процент населения ответил, что на праздник пойдет в гости или совершит прогулку.

Опрос Украинский институт будущего

Опрос Украинский институт будущего

При этом более 90% респондентов одобрили ужесточение мер карантина, которые ввел Кабинет министров. Украинцы поддержали запрет на проведение массовых мероприятий, на пребывание в общественном месте без маски и нахождение детей до 14 лет без сопровождения взрослых.

Однако 19% ответили, что не будут придерживаться запрета на прогулки в парках и зонах отдыха.

Опрос Украинский институт будущего

Отмечается, что 89% украинцев, выходя из дома, надевают защитные маски. 50% пользуются антисептиком и 35% перчатками.

Опрос Украинский институт будущего

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продлили карантин до 24 апреля и ввели ЧС по всей стране.

Позже в Кабмине сообщили, что часть карантинных мер может действовать в Украине до сентября.