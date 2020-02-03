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3 февраля • обновлено в 11:37
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Большинство украинцев относят себя к ПЦУ – опрос

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Большинство украинцев относит себя к верующим Православной церкви Украины.

Об этом свидетельствуют итоги исследования социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 17 по 21 января на заказ OBOZREVATEL. В частности, как указано в результатах опроса, такой ответ дали 34% граждан Украины.

13,8% назвали себя верующими Украинской православной церкви (Московского патриархата), 8,2% – Украинской греко-католической церкви, 0,7% – Протестантских и Евангелических церквей, 0,4% – Римско-католической церкви, 0,6% – других религий и конфессий.

Большинство украинцев относят себя к ПЦУ – опрос

Значительная часть опрошенных (27,6%) отмечали, что считают себя православными, но не относятся к какой-либо церкви. 8,8% не относят себя ни к одной из конфессий, а еще 5,6% определили себя неверующими.

К верным ПЦУ отнесли себя 42,2% жителей Западного региона, 41,3% жителей Центрального региона, 23,4% жителей Восточного региона и 16,2% – Южного региона. Верными УПЦ (МП) является 8,7% жителей Западного региона, 12,0% жителей Центрального региона, 17,9% жителей Южного региона, 19,1% – Восточного региона. Верующие УГКЦ в основном представлены в Западном регионе, где их доля среди опрошенных составляет 30,8%. Православных, не относят себя к какой-то церкви, больше в Южном (48,9%) и Восточном (36,4%) регионах.

Большинство украинцев относят себя к ПЦУ – опрос

Доля верных УПЦ (МП) растет с увеличением возраста опрошенных – от 9,3% среди респондентов в возрасте от 18 до 29 лет до 18,6% среди тех, кому 60 и более лет. Доля православных, не относят себя к какой-то церкви, несколько ниже среди представителей старшей возрастной группы (60 и более лет) – 23,3%. Суммарная доля тех, кто не относит себя ни к одной конфессии или является неверующим, уменьшается с увеличением возраста опрошенных – от 19,4% среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет до 11,2% среди респондентов от 60 лет и старше.

Большинство украинцев относят себя к ПЦУ – опрос

Доля верных некоторых конфессий и церквей отличается среди представителей электората отдельных политических партий. Так, среди представителей электората Партии "Европейская солидарность" больше, чем в среднем по массиву опрошенных, верных ПЦУ (52%) и УГКЦ (17%). Среди представителей электората Партии "Оппозиционная платформа ˗ За жизнь" больше, чем в целом по массиву респондентов, верных УПЦ (МП) (27%), тех, кто считает себя православным, но не относит себя к какой церкви (34,6%), а также суммарная доля тех, кто не отнес себя ни к одной конфессии или является неверующим (20,8%).

Среди представителей электората Партии "Слуга народа" больше, чем в целом среди опрошенных, тех кто считает себя православным, но не относит себя к какой церкви (35%).

Большинство украинцев относят себя к ПЦУ – опрос

В ходе проведенного опроса было учтено мнение 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Выборка репрезентирует взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Ее теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, ранее опрос показал, что вступление в Европейский Союз и НАТО готовы поддержать большинство украинский.

Большинство украинцев относят себя к ПЦУ – опрос

izbirkom.org.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце ноября было зафиксировано значительное снижение рейтинга в партии власти "Слуга народа" – на 8,1% против аналогичного исследования в конце октября. Так, в октябре за "слуг" проголосовали бы 44% украинский, тогда как уже в ноябре только 35,9%

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Тег
Православная церковь Украины
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
"социологической службы Центра Разумкова, проведенного на заказ OBOZREVATEL. " Можно не читать)
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Golan Sim
Golan Sim
А исчо 99% процентов жителей Украины верят в термос и святость апостола петра-опарыша ))
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
По тем же данным население xpюкраины 39млн человек)))))
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