Большинство украинцев недовольны развитием дел в стране – опрос

Глеб Иванов Общество 14:11, 23.12.2020

Большинство украинцев (71%) считает, что страна развивается в неправильном направлении. В то же время только 18% опрошенных считают, что дела в Украине развиваются правильно.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг" в декабре 2020 года. Как указано в результатах опроса, ключевыми проблемами граждане считают коррупцию, войну на Донбассе, экономический кризис, некомпетентность власти и эпидемию коронавируса.

"В целом причину возможного экономического кризиса большинство опрошенных видят в некомпетентности власти (63%), хотя четверть считает, что экономический упадок наступит из-за коронавируса. Еще 9% видят причиной войну на Донбассе. При этом количество тех, кто объясняет ситуацию в экономике некомпетентностью власти, за последние полгода выросло с 53 до 63%", – говорится в материале.

Опрос Социологической группы "Рейтинг"
ratinggroup.ua

Кроме того, согласно опросу, более 70% опрошенных считают, что экономическое положение в Украине ухудшилось за последние полгода, а 17% – что оно не изменилось. Лишь 7% заметили улучшение.

Опрос Социологической группы "Рейтинг"
ratinggroup.ua

Относительно финансовой ситуации в семье, то 56% почувствовали ухудшение, 37% – отсутствие изменений, лишь 7% – улучшения.

Опрос Социологической группы "Рейтинг"
ratinggroup.ua

При этом только 16% опрошенных украинцев выразили убеждение, что в течение следующих 6 месяцев экономическая ситуация в Украине улучшится. 32% считают, что она не изменится, и 47% – ожидают ухудшения.

Опрос Социологической группы "Рейтинг"
ratinggroup.ua

В целом, как говорится в результатах опроса, среди украинцев преобладают эмоции разочарования (42%) и надежды (32%).

Отметим, что деятельностью президента Владимира Зеленского недовольны 65% опрошенных, что стало антирекордом за время его президентства.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 16-20 декабря 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно результатам опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, главным неудачником 2020 украинцы назвали президента Украины Владимира Зеленского.

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