Большинство украинцев не видят угрозы в коронавирусе – опрос

Большинство граждан Украины не считают, что коронавирусная инфекция COVID-19 является угрозой для них.

Согласно опросу, проведенного группой "Рейтинг", 34% украинцев не воспринимают ее как личную угрозу вообще и 24% считают, что это скорее всего не угроза.

Серьезной угрозой коронавирус назвали только 14% опрошенных, а скорее угрозой – 26%.

При этом маски в общественных местах носят 72% респондентов, иногда ее надевает 21%, а никогда – 6%.

Большинство украинцев не считают коронавирус угрозой. Инфографика ratinggroup.ua

Действия Кабинета министров по борьбе с COVID-19 поддерживают 35% опрошенных, а вот 51% украинцев убеждены, что правительство не справляется.

Президента Владимира Зеленского в этом вопросе поддерживают 49% против 40%.

Большинство респондентов, 56%, считают, что местные власти все делают правильно в борьбе с эпидемией, обратного мнения придерживаются 34%.

Большинство украинцев не поддерживают Кабмин в борьбе с коронавирусом. Инфографика ratinggroup.ua

Опрос проводился 30-31 июля с помощью телефонного интервью на основе случайной выборки номеров среди 2 472 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с понедельника, 7 сентября, вступило в силу новое разделение страны на карантинные зоны по уровням эпидемической ситуации с коронавирусом.