Большинство украинцев не видят угрозы в коронавирусе – опрос
Большинство граждан Украины не считают, что коронавирусная инфекция COVID-19 является угрозой для них.
Согласно опросу, проведенного группой "Рейтинг", 34% украинцев не воспринимают ее как личную угрозу вообще и 24% считают, что это скорее всего не угроза.
Серьезной угрозой коронавирус назвали только 14% опрошенных, а скорее угрозой – 26%.
При этом маски в общественных местах носят 72% респондентов, иногда ее надевает 21%, а никогда – 6%.
Действия Кабинета министров по борьбе с COVID-19 поддерживают 35% опрошенных, а вот 51% украинцев убеждены, что правительство не справляется.
Президента Владимира Зеленского в этом вопросе поддерживают 49% против 40%.
Большинство респондентов, 56%, считают, что местные власти все делают правильно в борьбе с эпидемией, обратного мнения придерживаются 34%.
Опрос проводился 30-31 июля с помощью телефонного интервью на основе случайной выборки номеров среди 2 472 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с понедельника, 7 сентября, вступило в силу новое разделение страны на карантинные зоны по уровням эпидемической ситуации с коронавирусом.