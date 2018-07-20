Большинство украинцев не могут оценивать судебную власть — эксперты

Только 5% граждан Украины в течение последних двух лет были участниками судебных разбирательств. Из них 4% принимали однократное участие в судебных заседаниях и лишь 1% граждан имеют неоднократный опыт посещения судебных инстанций.

Остальные 95% отмечают, что таких случаев не было. Таким образом, большинство граждан Украины не могут объективно комментировать деятельность судебной власти. Об этом свидетельствуют результаты Первого круга Всеукраинских опросов граждан, судей и юристов относительно судебной реформы и восприятия коррупции, проведенного Программой USAID по реформированию сектора юстиции "Новое правосудие" по итогам 2017 года.

В частности, 56% посетителей судов утверждают, что независимость, профессиональная и этическая деятельность судей была на высоком уровне, 58% респондентов считают, что на соответствующем уровне были организованы условия и информационная деятельность судей, 53% — что уровень квалификации судьи был надлежащим, 50% — что фактов требования взятки не было.

"Впечатления населения о судебной реформе и судьях формируются из новостей на телевидении —76%, по оценкам знакомых — 37%, из интернета — 26% и лишь на 6% из собственного опыта", — свидетельствуют результаты опроса. К тому же большую часть информации по судебной реформе население получает от журналистов — 55%, народных депутатов и официальных источников — 39%.

Новости Порошенко дал старт второму этапу судебной реформы

По данным исследования, 35% населения Украины считают, что последствия судебной реформы уже в ближайшие два года окажут положительное влияние на осуществление правосудия в Украине.

Результатом повышения доверия граждан к судам является реализация с 2014 года судебной реформы. "Изменения в Конституцию Украины в части правосудия и Закон "О судоустройстве и статусе судей" оказывают положительное влияние не только на независимость судов, но и на стабильность судебной системы и повышение доверия граждан Украины к судебной власти", — говорится в выводах экспертов.

Кроме того, они подчеркнули, что доверие граждан Украины к судам и судебной власти с 2015 года по 2017 год выросла на 7% — с 5% до 12%, что является наибольшим показателем роста среди других ветвей власти.

Также 85% опрошенных положительным считают введение в рамках судебной реформы квалификационной оценки судей, 80% — конкурсного отбора в Верховный Суд, 65% — предоставление судам контроля над исполнением судебных решений, 64% — возвращение к трехзвенной системе судоустройства, 60% — отмену полномочий президента относительно увольнения судей, 62% — сужение судейской неприкосновенности к функциональной, 50% — расширение полномочия Высшего совета правосудия, 61% — ликвидацию и реорганизацию судов на основании закона.

Что касается показателя доверия к полиции, то он снизился с 21 до 20%, а к прокуратуре, в свою очередь, вырос с 8 до 13%.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио положительно оценил судебную реформу в Украине, сравнив ее с революцией Коперника.