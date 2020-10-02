Большинство украинцев не готовы платить за создание современной авиации – опрос
Большинство граждан Украины не согласились платить деньги на создание в стране современной военной авиации.
Такое мнение высказали опрошенные зрители программы "Свобода слова Савика Шустера" 2 октября.
Им задали вопрос: "Готовы ли вы платить 1 200 гривен в год на протяжении 15 лет за создание современной военной авиации?".
Утвердительно ответили только 47,82% опрошенных, а 52,18% сказали – "Нет".
Опрос проводился среди 11 772 человек.
Одной из тем программ была катастрофа самолета Вооруженных сил Украины Ан-26, который упал 25 сентября.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Самолет разбился при заходе на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.
Министр обороны Андрей Таран заявил, что Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
Сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета Ан-26.
Глава правительственной комиссии по расследованию обстоятельств крушения Олег Уруский заявил, что причиной крушения Ан-26 под Чугуевом мог стать человеческий фактор, наложившийся на технические неисправности.