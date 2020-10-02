Большинство граждан Украины не согласились платить деньги на создание в стране современной военной авиации.

Такое мнение высказали опрошенные зрители программы "Свобода слова Савика Шустера" 2 октября.

Им задали вопрос: "Готовы ли вы платить 1 200 гривен в год на протяжении 15 лет за создание современной военной авиации?".

Утвердительно ответили только 47,82% опрошенных, а 52,18% сказали – "Нет".

Опрос проводился среди 11 772 человек.

Результаты голосования.

Одной из тем программ была катастрофа самолета Вооруженных сил Украины Ан-26, который упал 25 сентября.

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