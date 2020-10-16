Большинство областей Украины в субботу накроют дожди. Карта

Погода в Украине в субботу, 17 октября, будет дождливой. Осадки ожидаются в большинстве областей.

Днем по стране, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с, сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Дожди прогнозируют в большинстве регионов, днем в центральных (кроме Днепропетровской), северных областях и Карпатской регионе значительные осадки. В Карпатах – мокрый снег.

Температура воздуха на западе Украины ночью будет колебаться от 5 до 10 градусов, днем +9+14.

На остальной территории ночью 10-15 тепла, днем от 15 до 20 градусов.

Теплее всего на юге и востоке – там воздух прогреется до +24.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали на воскресенье, 18 октября, еще большее похолодание.