Большинство областей Украины в субботу накроют дожди и снег. Карта

Погода в Украине в субботу, 28 ноября, будет прохладной, за исключением некоторых регионов, а в большинстве – пойдут дожди и снег.

По данным Украинского гидрометцентра, ветер ожидается южный и юго-западный 7-12 м/с (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

В западных, северных и центральных областях прогнозируют дожди и мокрый снег. На юге и востоке – без осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 4 тепла, морозы местами лишь на юге и западе – до 2 градусов.

Днем воздух прогреется от 3 до 7 градусов, в восточных и южных областях – +9...+11. Прохладнее всего будет на западе – до 2 тепла.

В Киеве в субботу дожди и снег, ночью – от 0 до 2 тепла, днем – +2...+4.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что в декабре погода будет не слишком холодной.