Больше тысячи украинцев оказались в "заложниках" на Бали: первые детали

На индонезийском острове Бали застряли более тысячи украинцев, они не могут вернуться домой из-за пандемии коронавируса и карантина. Находясь в безвыходной ситуации, они даже обратились к президенту Владимиру Зеленскому.

Как рассказал OBOZREVATEL киевлянин Андрей Иванов, который сейчас также находится на острове, ситуация ухудшается из-за финансовых трудностей у многих украинцев и жесткой позиции местных властей.

"После 17 марта у нас начались проблемы с вылетами, так как Украина закрыла воздушное пространство. Регулярные рейсы с Бали отменили, поэтому у кого были деньги, тот брал билеты на самолеты с несколькими пересадками, ценой в 2-3 тысячи долларов. У тех, кто остался на курортах, появилась еще и проблема с визами. Нам их выдавали на 30 дней, а у кого закончился срок – нужно продлевать. За сутки это 60 долларов с человека. Для того чтобы продлить себе пребывание в стране, нужно сдать паспорт на 10-14 дней и ты, по сути, становишься заложником, не имея возможности улететь", – рассказывает Андрей.

Он также добавил, что туристы начали кооперироваться и отправили список всех, кто остался на Бали, в украинское консульство. В списке больше тысячи человек.

"От министерства иностранных дел или консула помощи я не заметил. В первые два дня пытался звонить на гарячую линию, но трубку так никто и не взял", – пояснил киевлянин.

Переписка в одном из чатов

Турист также добавил, что вылетел из Украины 11 марта, а путевку на курорт купил примерно за полгода до всех событий. Ни в аэропорту, ни в каких-либо других структурах или компаниях его не предупредили о том, что Украина может закрыть авиасообщение или ввести карантин из-за коронавируса.

Также Андрей предоставил видео, где туристы просят о помощи президента Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Доминикане застряли почти 200 украинцев, которые из-за прекращения авиасообщения не могут попасть домой. Среди них примерно 20 детей.

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