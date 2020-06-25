Больше половины регионов не готовы к ослаблению карантина. Актуальный список

Общество 14:39, 25.06.2020 Обновлено: 15:01, 25.06.2020

В Украине к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 12 областей. Закарпатская область не соответствует сразу трем из четырех критериев Минздрава.

Об этом сообщили в Кабинете министров. Соответствуют критериям Министерства здравоохранения лишь 12 регионов.

Не готовы к ослаблению карантинных ограничений Киев, Киевская, Ровенская, Волынская, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Одесская, Николаевская, Луганская и Донецкая области.

В семи регионах отметили превышение показателя динамики заболеваемости:

  • Киев – 34,37%;

  • Киевская область – 42,05%;

  • Одесская область – 73,97%;

  • Ивано-Франковская область – 12,97%;

  • Закарпатская область – 10,61%;

  • Тернополь область – 11,37%;

  • Ровенская область – 75,64%.

Еще в пяти регионах превышен показатель выявления коронавируса:

  • Волынская область – 19,36%;

  • Львовская область – 19,24%;

  • Закарпатская область – 14,58%;

  • Черновицкая область – 11,72%;

  • Ровенская область – 23,41%.

В четырех областях провели недостаточное количество тестов на коронавирус:

  • Луганская область – 18,96;

  • Донецкая область – 23,48;

  • Николаевская область – 19,19;

  • Одесская область – 23,06.

В Закарпатской области также превышена загруженность больничных коек – 61,75%.

Карта готовности регионов Украины к ослаблению карантина
(Facebook Кабинета министров)

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин Украины назвал критерии, по которым будут определять готовность регионов Украины к ослаблению карантина.

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