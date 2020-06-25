Больше половины регионов не готовы к ослаблению карантина. Актуальный список

К ослаблению карантина не готовы Киев и еще 12 областей

В Украине к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 12 областей. Закарпатская область не соответствует сразу трем из четырех критериев Минздрава.

Об этом сообщили в Кабинете министров. Соответствуют критериям Министерства здравоохранения лишь 12 регионов.

Не готовы к ослаблению карантинных ограничений Киев, Киевская, Ровенская, Волынская, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Одесская, Николаевская, Луганская и Донецкая области.

В семи регионах отметили превышение показателя динамики заболеваемости:

Киев – 34,37%;

Киевская область – 42,05%;

Одесская область – 73,97%;

Ивано-Франковская область – 12,97%;

Закарпатская область – 10,61%;

Тернополь область – 11,37%;

Ровенская область – 75,64%.

Еще в пяти регионах превышен показатель выявления коронавируса:

Волынская область – 19,36%;

Львовская область – 19,24%;

Закарпатская область – 14,58%;

Черновицкая область – 11,72%;

Ровенская область – 23,41%.

В четырех областях провели недостаточное количество тестов на коронавирус:

Луганская область – 18,96;

Донецкая область – 23,48;

Николаевская область – 19,19;

Одесская область – 23,06.

В Закарпатской области также превышена загруженность больничных коек – 61,75%.

Карта готовности регионов Украины к ослаблению карантина (Facebook Кабинета министров)

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин Украины назвал критерии, по которым будут определять готовность регионов Украины к ослаблению карантина.