Больше половины регионов не готовы к ослаблению карантина. Актуальный список
К ослаблению карантина не готовы Киев и еще 12 областей
В Украине к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 12 областей. Закарпатская область не соответствует сразу трем из четырех критериев Минздрава.
Об этом сообщили в Кабинете министров. Соответствуют критериям Министерства здравоохранения лишь 12 регионов.
Не готовы к ослаблению карантинных ограничений Киев, Киевская, Ровенская, Волынская, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Одесская, Николаевская, Луганская и Донецкая области.
В семи регионах отметили превышение показателя динамики заболеваемости:
Киев – 34,37%;
Киевская область – 42,05%;
Одесская область – 73,97%;
Ивано-Франковская область – 12,97%;
Закарпатская область – 10,61%;
Тернополь область – 11,37%;
Ровенская область – 75,64%.
Еще в пяти регионах превышен показатель выявления коронавируса:
Волынская область – 19,36%;
Львовская область – 19,24%;
Закарпатская область – 14,58%;
Черновицкая область – 11,72%;
Ровенская область – 23,41%.
В четырех областях провели недостаточное количество тестов на коронавирус:
Луганская область – 18,96;
Донецкая область – 23,48;
Николаевская область – 19,19;
Одесская область – 23,06.
В Закарпатской области также превышена загруженность больничных коек – 61,75%.
Карта готовности регионов Украины к ослаблению карантина (Facebook Кабинета министров)
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин Украины назвал критерии, по которым будут определять готовность регионов Украины к ослаблению карантина.