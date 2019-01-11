Больше не УПЦ МП: в Константинополе объяснили, как называть раскольников

После предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви Украины УПЦ Московского патриархата вместе с приходами и иерархами нужно называть РПЦ в Украине, а митрополита Онуфрия иерархом РПЦ.

Об этом в интервью "Би-би-си" заявил архиепископ Памфилийский Даниил, который был экзархом Вселенского патриархата и участвовал в процессе предоставления ПЦУ автокефалии.

"На сегодняшний день митрополитом Киевским и всея Украины является Епифаний. Имея каноническое признание Константинополя, владыка Онуфрий имеет титул митрополита РПЦ в Украине", - пояснил он.

Митрополит Онуфрий church.ua

Экзарх Вселенского патриархата добавил, что внутренне РПЦ может его называть Киевским, но для мирового православия митрополитом Киевским является Епифаний.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Вселенский патриарх Варфоломей 5 января подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Он поздравил украинцев с наступлением исторического события и отметил, что к этому дню Украина и ее правители шли много веков.

Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса.

В Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление ПЦУ Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем.

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