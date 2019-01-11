Больше не УПЦ МП: в Константинополе объяснили, как называть раскольников

После предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви Украины УПЦ Московского патриархата вместе с приходами и иерархами нужно называть РПЦ в Украине, а митрополита Онуфрия иерархом РПЦ.
Об этом в интервью "Би-би-си" заявил архиепископ Памфилийский Даниил, который был экзархом Вселенского патриархата и участвовал в процессе предоставления ПЦУ автокефалии.
"На сегодняшний день митрополитом Киевским и всея Украины является Епифаний. Имея каноническое признание Константинополя, владыка Онуфрий имеет титул митрополита РПЦ в Украине", - пояснил он.
Митрополит Онуфрий
church.ua
Экзарх Вселенского патриархата добавил, что внутренне РПЦ может его называть Киевским, но для мирового православия митрополитом Киевским является Епифаний.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вселенский патриарх Варфоломей 5 января подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
Он поздравил украинцев с наступлением исторического события и отметил, что к этому дню Украина и ее правители шли много веков.
Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса.
В Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление ПЦУ Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем.
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