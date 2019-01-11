МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Больше не УПЦ МП: в Константинополе объяснили, как называть раскольников

2.6тЧитать материал на украинском

После предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви Украины УПЦ Московского патриархата вместе с приходами и иерархами нужно называть РПЦ в Украине, а митрополита Онуфрия иерархом РПЦ.

Об этом в интервью "Би-би-си" заявил архиепископ Памфилийский Даниил, который был экзархом Вселенского патриархата и участвовал в процессе предоставления ПЦУ автокефалии.

"На сегодняшний день митрополитом Киевским и всея Украины является Епифаний. Имея каноническое признание Константинополя, владыка Онуфрий имеет титул митрополита РПЦ в Украине", - пояснил он.

Митрополит Онуфрий

Митрополит Онуфрий

church.ua

Новости
''Воют, как вурдалаки'': Невзоров назвал гигантскую сумму, ''высосанную'' УПЦ МП из украинцев

Экзарх Вселенского патриархата добавил, что внутренне РПЦ может его называть Киевским, но для мирового православия митрополитом Киевским является Епифаний.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
1
1
Смешно
7
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
ОАО РПЦ, зарплата серой и угольками
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Мировое Православие, кроме Константинополя, ещё даже не высказывалось по этому поводу. ))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Раскольников в укране теперь надо называть секта СЦУ (ПЦУ) под крышей стамбульского папы
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги